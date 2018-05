Giro d’Italia 2018: le pagelle della quarta tappa. Tempismo perfetto di Tim Wellens, brillanti Battaglin e Formolo, lontani Aru e Froome

La quarta tappa del Giro d’Italia 2018, la prima nel Bel Paese, ha visto il successo del belga Tim Wellens, che ha fatto la differenza sullo strappo finale di Caltagirone, mettendosi alle spalle il canadese Michael Woods e il nostro Enrico Battaglin. La Maglia Rosa resta invece stabilmente sulle spalle dell’australiano Rohan Dennis. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti con le pagelle della quarta tappa.

Tim Wellens 10: lo strappo finale si adattava alla perfezione alle sue caratteristiche ed è stato bravissimo a sfruttare al meglio questa occasione e conquistare il secondo successo al Giro d’Italia (dopo quello del 2016). La Lotto Fix All ha fatto un lavoro superbo nel finale, mettendosi in testa a tirare e pilotando alla perfezione Wellens. Il belga è stato poi attento a restare davanti ed è riuscito a guadagnare qualche metro all’imbocco della salita. Da qui in poi è stato davvero impeccabile, infatti non è partito subito, ma ha rifiatato e ha sferrato l’attacco decisivo solo a 200 metri dal traguardo. A quel punto ha scatenato la sua esplosività per andare ad imporsi sul traguardo.

Michael Woods 8: anche lui era uno dei grandi favoriti della vigilia e infatti ha rispettato il pronostico, piazzandosi al secondo posto. Su questo tipo di strappi riesce sempre ad esprimersi al meglio, tuttavia oggi gli sono mancate un po’ le gambe nel finale e pur trovandosi in ottima posizione non è riuscito a impensierire Wellens.

Enrico Battaglin 9: finalmente un ritorno in grande stile per il corridore veneto, che negli scorsi anni aveva dimostrato di poter fare dei grandi numeri sulle salite brevi. Nel finale era evidente la sua rabbia agonistica e la voglia di tornare protagonista. Infatti è partito prima di tutti con uno scatto secco per provare a beffare i rivali. La sua azione si è spenta però negli ultimi 50 metri, ma ottiene comunque un terzo posto di grande prestigio. Un risultato che speriamo possa rilanciare la sua carriera e farlo tornare competitivo nelle grandi corse.

Davide Formolo 8.5: dopo l’ottima prestazione alla Liegi era uno degli osservati speciali su questo strappo finale ed è stato all’altezza delle aspettative, restando in lotta per il successo fino all’ultimo. Roccia ha approcciato al meglio questo Giro e oggi sono arrivati due conferme importanti: una condizione ottima e soprattutto la capacità di fare la differenza su questo tipo di salite.

Domenico Pozzovivo 7.5: altra ottima prova dello scalatore lucano, che centra la top 10 in questa tappa e riesce a chiudere con il gruppetto dei migliori. Sullo strappo finale ha confermato di avere una buona gamba, anche se è mancato quel guizzo finale per riuscire a guadagnare qualche secondo sui rivali.

Rohan Dennis 8: il suo obiettivo era quello di conservare la Maglia Rosa e ci è riuscito in pieno. Anche oggi la BMC ha fatto un ottimo lavoro tenendo al coperto il proprio capitano e gestendo la corsa. L’australiano è stato poi bravo a non correre rischi nel finale, attaccando lo strappo nelle prime posizioni e chiudendo insieme ai migliori.

Fabio Aru 6: perde 6” dai principali rivali, in un finale in cui avrebbe potuto al contrario recuperare terreno. Il distacco odierno non è nulla di che, ma considerano anche il risultato della cronometro, non è certamente un segnale incoraggiante. Questo avvio di Giro non è stato quindi dei migliori per il sardo, ma la corsa è ancora lunga e avrà modo di rifarsi.

Chris Froome 5: il peggior degli uomini di classifica sul traguardo odierno, arriva infatti in 30ma posizione con ben 21” di distacco dalla testa. Un ritardo che si va quindi a sommare a quello della cronometro e il gap dagli altri favoriti inizia a diventare importante. Questo tipo di finali non sono particolarmente graditi dal capitano del Team Sky, ma sembra che anche la condizione sia abbastanza precaria, vedremo se ci farà cambiare idea nelle prossime tappe.

