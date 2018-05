Giro d’Italia 2018, la tappa di domani (16 maggio): Assisi-Osimo. Orario d’inizio, altimetria e come vederla in tv. Il programma completo

Domani (mercoledì 16 maggio) è in programma l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2018: 156 chilometri da Assisi ad Osimo. Frazione piuttosto complicata quella da disputare tra Umbria e Marche: soprattutto sul finale saranno tanti gli strappi da affrontare, compreso quello conclusivo con pendenze che vanno oltre il 10%. Tappa particolare visto anche il passaggio in quel di Filottrano, città del compianto Michele Scarponi. Potranno sicuramente vedersi all’attacco gli uomini di classifica per guadagnare qualche secondo sui rivali.

La partenza da Assisi è fissata alle 13.05, mentre l’arrivo ad Osimo è previsto tra alle 17 e le 17.15, in base alla media oraria. L’undicesima tappa del Giro d’Italia verrà trasmessa in diretta tv dalle 13.50 su RaiSport e dalle 15.00 su Rai2. Diretta tv anche su Eurosport1 dalle 15.00 e diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

UNDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2018

Mercoledì 16 maggio

Assisi-Osimo 156 chilometri

Partenza: ore 13.05

Arrivo previsto: 17-17.15 circa

