Giro d’Italia 2018, Davide Formolo: “Gli ultimi cinque chilometri dell’Etna sono molto duri. Non voglio pormi limiti in questa corsa”

Il Giro d’Italia 2018 è iniziato in modo positivo per Davide Formolo, che si trova attualmente al 12° posto in classifica generale, con un ritardo di 37” dalla Maglia Rosa. Il capitano della Bora – Hansgrohe, dopo aver limitato i danni nella cronometro iniziale, è stato protagonista sul traguardo di Caltagirone, chiudendo al quinto posto e guadagnano così qualche secondo sui principali rivali.

Il test più importante per Formolo arriverà però nella tappa di domani, con il primo arrivo in salita di questa edizione. Il 25enne veneto cercherà di sfruttare le sue doti da scalatore per fare la differenza sull’Etna, salita che ha avuto modo di provare negli scorsi giorni: “Ho fatto la ricognizione ed è una salita molto lunga e dura – ha dichiarato Formolo al “Processo alla tappa” – Sulla carta è di 15 km, ma in verità c’è un pezzo che sale anche prima e quindi sono quasi 22 km. Gli ultimi 5,5 km sono davvero in piedi”.

Poi sui mutamenti apportati alla propria preparazione, il ciclista nostrano ha sottolineato che: “Ho cambiato squadra e allenatore e questo mi ha dato molta grinta, ho lavorato anche sulla posizione in bici per cercare di migliorare e a cronometro si è visto. L’allentamento in altura ormai è diventato un must e per me è stata un’esperienza unica. Ogni anno sto crescendo, ma devo restare con i piedi per terra perché siamo solo alla quarta tappa. Non voglio pormi limiti e vedremo dove posso arrivare”.

Foto: Comunicato stampa BORA – hansgrohe – © BORA – hansgrohe / Bettiniphoto