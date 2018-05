Ginnastica, il ritorno in gara di Sofia Busato: un anno dopo l’infortunio, si riprende a sognare

Dalla rottura del legamento crociato al rientro in gara: ci è volato un anno esatto. Da quel maledetto riscaldamento agli Europei di Cluj-Napoca alla seconda tappa di Serie A al Mediolanum Forum di Milano: questo il viaggio di Sofia Busato, attesa da tutti gli appassionati di ginnastica artistica, supportata in dodici mesi difficilissimi durante i quali però non ha mai mollato e ha sempre creduto di poter tornare in pedana per togliersi delle nuove soddisfazioni. Non è stato facile, un’operazione e una lunga riabilitazione, poi i primi allenamenti e la consapevolezza di dover lavorare duramente per regalarsi una nuova opportunità a certi livelli.

La comasca ci ha messo tutta la caparbietà del mondo, ha stretto i denti, si è fatta forza e non ha mai mollato reagendo alla grande a uno degli infortuni peggiori per uno sportivo. Dall’essere una delle favorite per la conquista della medaglia al volteggio durante la rassegna continentale a un semplice avvitamento nel campionato nazionale: un piccolo passo ma estremamente significativo, perché era davvero importante vedere la 17enne subito all’opera alla prima occasione utile. Non ha deluso le aspettative, ha eseguito un buon salto e da questa prova trarrà ulteriore forza per proseguire la sua attività agonistica con l’obiettivo di provare a fare la differenza: gli Europei di Glasgow, in programma a inizio agosto, e i Mondiali di Doha a ottobre non sono poi così lontani e chissà che non ci sia spazio per provare a strappare il body azzurro.

Non è stato facile rientrare e ora bisogna continuare a spingere per sognare sempre più in grande. La ragazza della Brixia Brescia non vuole fermarsi e punta sempre più in alto, la rivedremo in gara tra un mesetto a Torino e chissà che non ci siano ulteriori passi in avanti verso un pieno recupero atteso da tutta la ginnastica artistica italiana che ha bisogno del suo talento.













(foto Giorgia Urbani)