F1, GP Monaco 2018: quali saranno le gomme scelte dai team? Ferrari e Red Bull aggressive con tante HyperSoft

Inutile negarlo. C’è grande attesa per quel che sarà il GP di Monaco, tra poco meno di due settimane, sesto appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. La vicenda “gomme”, con il battistrada ridotto, ha fatto parlare tanti e portato alle più classiche divisioni social tra innocentisti e colpevolisti nel confronti di Pirelli e di Marcedes.

Nel Principato, sul circuito cittadino più famoso del mondo, si tornerà all’antico: pneumatici con caratteristiche tradizionali. Tuttavia, una novità c’è anche se era già nota agli addetti ai lavori. Ci riferiamo all’esordio di un compound ancora più morbido a disposizione dei team, ovvero le mescole HyperSoft.

Provate dalle vetture nel corso dei test di Barcellona, queste coperture dovrebbero garantire un livello di grip superiore, adatto alle caratteristiche dell’asfalto monegasco. Ciò ha portato a differenti strategie tra le squadre in corsa per l’iride: le Frecce d’Argento hanno optato per 9 set contro i 10 della Ferrari e gli 11 della Red Bull, con entrambi i piloti. Scelte aggressive per le Rosse e le monoposto di Milton Keynes proprio per sfruttare le loro qualità con questi pneumatici.

Vedremo se la SF71H tornerà a graffiare o anche nel prossimo round si dovrà assistere ad un nuovo dominio del team di Brackley.

LA SCELTA DELLE GOMME DA PARTE DEI TEAM













