Elia Viviani annuncia: “Torno su pista in estate, gli Europei prima tappa verso Tokyo 2020”

La forza dei grandi campioni è quella di non accontentarsi mai e porsi sempre nuovi traguardi. Dopo aver vinto la terza tappa in questo Giro d’Italia 2018, Elia Viviani ha annunciato alla RAI il ritorno alle gare nei velodromi: “Dopo il Giro stabiliremo i programmi, ci saranno tanti impegni, a partire dagli Europei su strada e su pista ad agosto. Saranno la prima tappa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020“.

Ricordiamo che il 29enne veronese vinse l’oro nell’omnium a Rio 2016. Da allora ha lasciato il ciclismo su pista per dedicarsi (con profitto) alla strada. Un addio non definitivo, come aveva più spesso ribadito il corridore della Quick Step Floors: “A Tokyo ci sarò“.

L’Italia ritroverà quindi la sua stella dei velodromi, che andrà a rafforzare un settore già altamente competitivo, come dimostrano le quattro medaglie in specialità olimpiche conquistate agli ultimi Mondiali. Non sarà facile per Viviani strappare il posto da titolare nell’omnium a Simone Consonni, reduce dal bronzo nella rassegna iridata di Apeldoorn. I due potrebbero in ogni caso dar vita ad una coppia fenomenale nella madison, senza dimenticare che l’olimpionico sarà utilissimo eventualmente anche come alternativa di lusso per l’inseguimento a squadre.

Per il campione veneto si prospetta dunque un’estate di straordinari. Agli Europei Glasgow, infatti, sarà il capitano della selezione tricolore anche nella prova in linea su strada, come già annunciato dal ct Davide Cassani.

Foto: comunicato Rcs