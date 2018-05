Canoa velocità, Coppa del Mondo Duisburg 2018: amaro quarto posto per Santini-Incollingo

Conclusa a Duisburg, in Germania, la prima giornata della seconda tappa di Coppa del Mondo di canoa velocità, che porta in dote all’Italia, sulle tre imbarcazioni giunte in Finale A, un quarto, un sesto ed un nono posto, ottenuti tutti in specialità olimpiche nella canadese e nel kayak maschili.

Partiamo dalla canadese maschile: Daniele Santini e Luca Incollingo centrano un amaro quarti posto in finale nel C2 1000 metri (specialità olimpica) in 3’34″667. Nella seconda stessa gara si piazzano sesti Nicolae e Sergiu Craciun, che chiudono in 3’37″316. Vittoria per i tedeschi Yul Oeltze e Peter Kretschmer in 3’30″948, davanti ai cubani Serguey Torres Madrigal e Fernando Dayan Jorge Enriquez, secondi in 3’31″645. Terzi i cinesi Liu Hao e Wang Hao in 3’32″444.

Passando al kayak maschile, nel K2 1000 metri (specialità olimpica) Giulio Dressino e Luca Beccaro ottengono il nono ed ultimo posto nella Finale A in 3’21″248. Vittoria per i tedeschi Max Hoff e Marcus Gross in 3’11″974, davanti agli slovacchi Peter Gelle e Adam Botek, secondi in 3’13″744. Terzo posto per gli australiani Riley Fitzsimmons e Jordan Wood in 3’14″577.

Nel kayak femminile, nel K1 1000 metri (specialità non olimpica) vittoria per la britannica Lizzie Broughton in 3’58″718, davanti alla svedese Karin Johansson, seconda in 4’00149, ed all’australiana Catherine McArthur, terza in 4’02″739. Non vi erano azzurre in gara.













Foto: Pier Colombo

roberto.santangelo@oasport.it