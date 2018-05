Canoa slalom, Europei 2018: i convocati dell’Italia ai raggi X. Saranno 10 gli azzurri in gara a Praga

Saranno 10 gli italiani in gara a Praga, in Repubblica Ceca, agli Europei Senior di canoa slalom, in programma da venerdì 1 a domenica 3 giugno. Nessun equipaggio azzurro in gara nella nella canadese biposto: andiamo a scoprire chi difenderà il tricolore nelle altre quattro specialità.

Nel K1 maschile l’Italia può schierare la prima delle punte di diamante di questa spedizione: Giovanni De Gennaro (C.S. Carabinieri) ha chiuso al settimo posto in classifica generale la Coppa del Mondo 2017, conquistando anche una stupenda vittoria nella terza tappa. Assieme a lui, non Zeno Ivaldi, out per infortunio, ma Christian De Dionigi (Canoa Club Milano), alfiere dell’extreme slalom, specialità in cui ha chiuso secondo nella tappa di Coppa del Mondo di Ivrea lo scorso anno. Assieme a loro Davide Ghisetti (Ivrea Canoa Club), alla prima rassegna continentale tra i senior, il quale sicuramente scenderà in acqua senza particolari pressioni.

Nel K1 femminile la seconda delle punte italiane risponde al nome di Stefanie Horn (M.M.C.S. Canoa Fluviale), che nell’arco della scorsa stagione ha mostrato grande continuità, chiudendo al sesto posto nella classifica finale di Coppa del Mondo e sfiorando l’acuto vincente agli Europei di Tacen, in Slovenia, dove ha centrato un fantastico argento. Ora dovrà difendere la sua piazza d’onore. A farle compagnia nell’avventura continentale sarà Maria Clara Giai Pron(M.M.C.S. Canoa Fluviale), che, dopo un buon inizio, è calata nel corso del 2017: grande attesa per vedere come inizierà questa nuova stagione.

Nel C1 maschile l’Italia può schierare un vero e proprio tridente, che si traduce in una formazione competitiva anche nella gara a squadre, in cui gli azzurri hanno centrato il bronzo continentale nel 2017. Roberto Colazingari (C.S. Carabinieri), sempre molto regolare e quasi sempre in finale lo scorso anno, Raffaello Ivaldi (C.C. Verona), terzo nella prima tappa di Coppa del Mondo 2017 ma calato con l’andare della stagione, e Stefano Cipressi (M.M.C.S. Canoa Fluviale), a corrente alternata nel corso della scorsa annata.

Nel C1 femminile Daniele Molmenti ed Ettore Ivaldi hanno scelto una giovane da lanciare in un contesto internazionale di alto livello per permetterle di fare esperienza: ai nastri di partenza della competizione ceca ci sarà Elena Borghi (Canoa Club Ferrara), lo scorso anno in gara ad Ivrea e premiata quale atleta più giovane della tappa italiana di Coppa del Mondo. Al suo fianco Chiara Sabattini (Centro Sportivo Fiamme Azzurre): anche lei potrà affrontare la competizione di Praga senza particolari pressioni.













