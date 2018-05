Beach volley, World Tour 2018 Huntington Beach. STREPITOSI!!! Demoliti i lettoni: Rossi/Caminati nei quarti vincenti

Non perdono un colpo e migliorano partita dopo partita. Una cavalcata fantastica quella di Enrico Rossi e Marco Caminati che approdano ai quarti vincenti del torneo di Huntington Beach dove affronteranno i padroni di casa Hyden/Brunner. A cadere sotto i colpi della coppia italiana, riformatasi a sei mesi di distanza dalla vittoria nel torneo World Tour di Aalsmeer, nel terzo turno vincenti, sono stati i titolati Finsters/Tocs, i lettoni che avevano conquistato tre podi nei primi tre tornei del 2018.

Una partita a senso unico quella che ha visto trionfare Rossi/Caminati che si sono imposti in due set con un doppio 21-15 che non lascia spazio a recriminazioni da parte degli avversari. Superiori in tutto gli azzurri con il risultato che non è mai stato veramente in discussione anche nei (pochi) momenti di equilibrio. Un successo che lancia la coppia italiana nella top ten di uno degli eventi più importanti dell’anno, un risultato insperato per la coppia azzurra e non è finita qui. Alle 0.20 ora italiana, infatti,. Rossi/Caminati affronteranno Hyden/Brunner con l’obiettivo di centrare le semifinali vincenti, dove, in caso di successo, troverebbero la vincente della sfida tutta brasiliana fra i campioni del mondo Evandro/Andrè e Pedro Solberg/George.

Gli “ottavi spettacolo” del torneo maschile hanno visto trionfare anche i lettoni Samoilovs/Smedins contro i campioni olimpici Alison/Bruno, ancora una volta in versione dimessa e i padroni di casa Dalhausser/Lucena contro i brasiliani Alvaro Filho/Saymon. Battaglia campale tra i campioni del mondo Evandro/Pedro e gli emergenti norvegesi Mol/Sorum che si sono arresi soltanto al tie break dopo un’ora e dieci minuti di partita.

Sfida da circoletto rosso nel terzo turno dei perdenti: da una parte Alison/Bruno, campioni olimpici in carica, dall’altra Ricardo, campione olimpico 2004 e Oscar. Ricardo e Alison furono protagonisti della finale del Mondiale di Roma nel 2011 uno di fronte all’altro con la vittoria che andò all’allora giovane Alison in coppia con Emanuel rego, storico compagno di Ricardo e anche lui campione olimpico nel 2004.

Così il terzo turno vincenti maschile: Dalhausser/Lucena (Usa)-Álvaro Filho/Saymon (Bra) 2-1 (21-18, 15-21, 15-11), Samoilovs/Smedins (Lat)-Alison/Bruno Schmidt (Bra) 2-1 (19-21, 21-10, 15-12), Capogrosso/Azaad (Arg)-Herrera/Gavira (Esp) 0-2 (18-21, 16-21), Vitor Felipe/Guto (Bra)-Kantor/Losiak (Pol) 0-2 (14-21, 15-21), Doppler/Horst (Aut)-Hyden/Brunner (Usa) 0-2 (13-21, 16-21), Plavins/Tocs (Lat)-Rossi/Caminati (Ita) 0-2 (15-21, 15-21), Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Pedro Solberg/George (Bra) 0-2 (19-21, 19-21), Mol/Sørum (Nor)-Evandro/Andre (Bra) 1-2 (21-19, 30-32, 11-15).

Così il secondo turno perdenti (sconfitti 25mo posto): Mayer/Crabb (Usa)-Gibb/Crabb (Usa) 2-0 (23-21, 21-16), Böckermann/Flüggen (Ger)-Zaun/Ratledge (Usa) 2-0 (21-13, 21-11), Krasilnikov/Liamin (Rus)-Varenhorst/Bouter (Ned) 2-0 (21-19, 23-21), Virgen/Ontiveros Mex)-Slick/Patterson (Usa) 0-à2 (23-25, 19-21), Evans/Kolinske (Usa)-O’Gorman/Saxton (Can) 2-1 (21-16, 13-21, 15-5), Sauter/Roberts (Usa)-Stoyanovskiy/Velichko (Rus) 0-2 (17-21, 15-21), Ricardo/Oscar (Bra)-Allen/Doherty (Usa) 2-1 (16-21, 21-15, 15-9), Pedlow/Schachter (Can)-Casebeer/Priddy (Usa) 1-2 (21-16, 19-21, 12-15),

Così il terzo turno perdenti (sconfitti 17mo posto): Mayer/Crabb (Usa)-Mol/Sørum (Nor), Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Böckermann/Flüggen (Ger), Krasilnikov/Liamin (Rus)-Plavins/Tocs (Lat), Doppler/Horst (Aut)-Slick/Patterson (Usa), Evans/Kolinske (Usa)-Vitor Felipe/Guto (Bra), Capogrosso/Azaad (Arg)-Stoyanovskiy/Velichko (Rus), Ricardo/Oscar (Bra)-Alison/Bruno Schmidt (Bra), Álvaro Filho/Saymon (Bra)-Casebeer/Priddy (Usa).

Così il quarto turno vincenti: Dalhausser/Lucena (Usa)-Samoilovs/Smedins (Lat), Herrera/Gavira (Esp)-Kantor/Losiak (Pol), Hyden/Brunner (Usa)-Rossi/Caminati (Ita), Pedro Solberg/George (Bra)-Evandro/Andre (Bra).

Così il terzo turno vincenti femminile: Sweat/Fendrick (Usa)-Borger/Kozuch (Ger) 2-0 (27-25, 21-15), Summer/Hughes (Usa)-Stockman/Larsen (Usa) 2-0 (21-16, 21-18), Barbara/Fernanda (Bra)-Bieneck/Schneider (Ger) 2-0 (21-18, 21-15), Bansley/Wilkerson (Can)-Hermannova/Slukova (Cze) 2-0 (21-16, 21-19), Laboureur/Sude (Ger)-Betschart/Hüberli (Sui) 2-1 (21-12, 19-21, 15-12), Heidrich/Vergé-Dépré (Sui)-Maria Antonelli/Carol (Bra) 1-2 (17-21, 21-16, 13-15), Klineman/Ross (Usa)-Taiana Lima/Carol Horta (Bra) 2-0 (21-19, 21-12), Kholomina/Makroguzova (Rus)-Pavan/Humana-Paredes (Can) 0-2 (20-22, 26-28)

Così il secondo turno perdenti femminile (sconfitte 25mo posto): Urango/McColloch (Usa)-Hochevar/Claes (Usa) 0-2 (14-21, 18-21), Murakami/Ishii (Jpn)-Agatha/Duda (Bra) 0-2 (15-21, 18-21), Reeves/Howard (Usa)-Hinga/Moreland (Usa) 2-0 (21-14, 21-13), Kolosinska/Kociolek (Pol)-Dowdy/Pollock (Usa) 2-0 (21-19, 21-13), Jupiter/Richard (Fra)-Thibodeau/Witt (Usa) 2-1 (21-19, 19-21, 15-11), Jameson/Jones (Usa)-Vanzwieten/Kropp (Usa) 0-2 (13-21, 22-24), Flint/Day (Usa)-Liliana/Elsa (Esp) 0-2 (19-21, 18-21), Kolocova/Kvapilova (Cze)-Lane/Ledoux (Usa) 0-2 (16-21, 19-21).

Così il terzo turno perdenti femminile (sconfitti 17mo posto): Hochevar/Claes (Usa)-Kholomina/Makroguzova (Rus), Taiana Lima/Carol Horta (Bra)-Agatha/Duda (Bra), Reeves/Howard (Usa)-Heidrich/Vergé-Dépré (Sui), Betschart/Hüberli (Sui)-Kolosinska/Kociolek (Pol), Jupiter/Richard (Fra)-Hermannova/Slukova (Cze), Bieneck/Schneider (Ger)-Vanzwieten/Kropp (Usa), Liliana/Elsa (Esp)-Stockman/Larsen (Usa), Borger/Kozuch (Ger)-Lane/Ledoux (Usa)

Così il quarto turno vincenti femminile: Sweat/Fendrick (Usa)-Summer/Hughes (Usa), Barbara/Fernanda (Bra)-Bansley/Wilkerson (Can), Laboureur/Sude (Ger)-Maria Antonelli/Carol (Bra), Klineman/Ross (Usa)-Pavan/Humana-Paredes (Can).