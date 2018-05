Beach Volley, BPER Italia Tour 2018. Ecco date e località del circuito organizzato dalla BVU

Si avvicina l’estate e arriva puntuale l’annuncio del programma del Beach Volley Italia Tour, il circuito di tornei di primissimo livello organizzato Beach Volley University e Just People, in collaborazione con la Lega Italiana Beach Volley e sostenuto da BPER Banca. I tornei sono tutti di livello B1 e ogni tappa assegna punti per la classifica nazionale.

Proprio con un evento legato alla Lega Italiana Beach Volley inizia la stagione del circuito BPER con un gustoso antipasto in programma 2 e 3 giugno sulla spiaggia antistante il Piazzale Andrea Costa di Cesenatico con l’assegnazione degli scudetti per società del Campionato Invernale della Lega Italiana Beach Volley. Una sorta di finale del torneo a squadre più importante del panorama italiano che richiamerà atleti da tutta Italia con sfide stile Coppa Davis di tennis che preannunciano grande spettacolo.

Si parte nel week end del 17 e 18 giugno dall’Emilia Romagna e in particolare nei Lidi ferraresi che tornano ad ospitare una tappa di un circuito nazionale dopo molto tempo a Lido di Spina per uno degli appuntamenti più attesi della stagione, il torneo di apertura che si preannuncia molto ben frequentato dalle migliori coppie del panorama nazionale.

Il 30 giugno e 1 luglio si scende nella capitale, sulla spiaggia di Ostia Lido comune di Roma, dove lo stabilimento “la spiaggia”, uno dei centri meglio attrezzati a livello nazionale, ospiterà la seconda tappa del Beach Volley Italia Tour.

Il 14 e 15 luglio si cambia versante e sarà la volta di San Benedetto del Tronto, nelle Marche, altra location storica per i tornei di beach volley, con il terzo appuntamento stagionale, a cui seguirà, per la quarta tappa, il classico appuntamento in Sardegna. Quest’anno ad ospitare il Beach Volley Italia Tour sarà il 28 e 29 luglio la spettacolare spiaggia di Alghero con acqua cristallina e battaglie assicurate sulla sabbia.

Il penultimo torneo stagionale del circuito organizzato dalla Beach Volley University sarà disputato l’11 e 12 agosto in Abruzzo, in un altro centro di eccellenza del beach volley italiano, lo stabilimento 4 Vele di Pescara. Per la sua tappa finale, il BPER Beach Volley Italia Tour tornerà in Emilia Romagna, sotto l’ombra rassicurante del grattacielo di Cesenatico, sula spiaggia libera di Piazzale Andrea Costa con l’appuntamento conclusivo dell’estate il 18 e 19 agosto.