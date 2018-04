Volley, Semifinali Playoff Scudetto 2018: le pagelle di gara2. Vettori rinasce, Ngapeth da fantascienza, Zaytsev e Juantorena non bastano

A Pasqua si sono disputate le gara2 delle semifinali dei playoff scudetto di volley maschile. Modena ha battuto Civitanova 3-1, Trento ha sconfitto Perugia 3-2. Di seguito le pagelle degli uomini di spicco che sono scesi in campo.

LUCA VETTORI: 9. Gioca la migliore partita dell’anno nel momento più importante. Dopo le tante critiche ricevute per la pessima prestazione in gara1, l’opposto di Trento si scatena e trascina la sua squadra verso l’impresa contro Perugia: 20 punti, 56% in attacco, sempre sul pezzo quando il pallone scottava.

EARVIN NGAPETH: 9. Semplicemente celestiale. Il martello di Modena aveva comunicato in settimana che avrebbe lasciato Modena a fine stagione, si comporta da professionista e confeziona una partita da urlo che permette ai Canarini di impattare la serie con Civitanova: 24 punti, 66% in attacco, 61% in ricezione, 3 aces. Solo Monsieur Magique può tutto.

UROS KOVACEVIC: 8,5. Superlativo in attacco (19 punti, 55%), regge bene anche in ricezione accanto a Filippo Lanza, si esalta spesso e volentieri con il suo mancino, mette in crisi Perugia e Trento vola.

SIMONE GIANNELLI: 8. Regia encomiabile del palleggiatore di Trento che mette Vettori e Kovacevic nelle migliori condizioni per martellare Perugia. Un uomo determinante nel successo dei dolomitici che pareggiano la serie.

TINE URNAUT: 8. Sta davvero salendo in quota durante questi playoff e la sua presenza si fa sentire. Bruninho lo serve con una certa continuità, il martello sloveno è sempre ben presente e concretizza (19 punti col 59% in attacco).

GIULIO SABBI: 7,5. Bruninho preferisce Ngapeth e Urnaut ma l’opposto di Modena si fa sempre trovare pronto quando viene chiamato in causa come recita il suo 69% in attacco (14 punti, 3 muri).

SIMONE ANZANI: 7,5. Va premiato per i suoi 6 muri contro Trento, peccato che però non bastino per assicurare il successo a Perugia.

IVAN ZAYTSEV: 6,5. I numeri sono importanti (12 punti, 59% in attacco e 50% in ricezione) ma lo Zar ha fatto un piccolo passo indietro rispetto a gara1 e Perugia ne ha risentito.

AARON RUSSELL: 7. Torna stupendamente nello scacchiere di Perugia dopo l’infortunio, subentra nel secondo set, mette a segno 13 punti col 65% in fase offensiva ma cala un po’ troppo nel finale.

ALEKSANDAR ATANASIJEVIC: 6,5. Vero che il tabellino parla di 18 punti (4 aces) ma il suo tie-break non è stato all’altezza e il voto dell’opposto di Perugia si abbassa inevitabilmente.

TSVETAN SOKOLOV e OSMANY JUANTORENA: 6. I numeri sono ottimi (17 punti e 48% per l’opposto, 15 marcature col 62% in entrambi i fondamentali per la Pantera) ma è mancata la loro aggressività, decisiva per trascinare Civitanova verso il colpaccio contro Modena.