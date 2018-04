Volley, Playoff Scudetto: Perugia-Trento, gara3 di semifinale. Data, programma, orario d’inizio e tv: come seguire la partita

Oggi sabato 7 aprile si gioca Perugia-Trento, gara3 delle semifinali dei Playoff Scudetto di volley maschile. Al PalaEvangelisti andrà in scena una partita fondamentale per le dinamiche della serie, ora in totale parità (1-1): entrambe le squadre hanno vinto le prime due partite in casa e oggi l’ago della bilancia si sposterà da una delle parti. Block Devils favoriti di fronte al proprio pubblico e galvanizzati dalla vittoria in Champions League, dolomitici capaci dell’impresa settimana scorsa e ora desiderosi di fare saltare il banco dopo aver perso il derby europeo contro Civitanova.

Da una parta Ivan Zaytsev e Aleksandar Atanasijevic, dall’altra Simone Giannelli e Filippo Lanza con Uros Kovacevic: tante stelle in campo, dubbi di formazione per Perugia (ci sarà Luciano De Cecco dopo l’infortunio?) e per Trento (Luca Vettori recupera dai dolori alla schiena?). Spettacolo assicurato e tanto divertimento, la tensione la farà da padrona.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Perugia-Trento, gara3 delle semifinali dei Playoff Scudetto di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming sul sito della Rai.

SABATO 7 APRILE:

18.00 Sir Safety Conad Perugia vs Diatec Trentino













(foto Valerio Origo)