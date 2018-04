Volley femminile, Champions League 2018: Novara vuole la Final Four, Egonu e compagne devono battere il Galatasaray!

Novara vuole riscrivere la storia e qualificarsi alla prima Final Four di Champions League della sua storia. Questa sera (ore 20.30) le Campionesse d’Italia affronteranno il Galatasaray Istanbul nel ritorno dei quarti di finale: servirà una vittoria per accedere agli atti conclusivi, oppure perdere al tie-break per poi disputare il golden set di spareggio. Dopo il successo per 3-2 conquistato nella metropoli turca due settimane fa, le ragazze di coach Barbolini (ex dell’incontro) partiranno con tutti i favori del pronostico di fronte al proprio pubblico e proveranno ad entrare tra le quattro grandi d’Europa dove siede già Conegliano che ieri ha eliminato la Dinamo Kazan.

La missione è alla portata delle rosablù anche perché le giallorosse saranno prive della stelle Tatiana Kosheleva (infortunata) e dovranno così sperare nella serata di lusso da parte di Demir, Rabadzhieva e Aslanyurek. Novara si affiderà naturalmente alle sue doti a muro e in attacco, potrà contare su Paola Egonu in vero stato di grazia ma anche sulla solidità di Celeste Plak, sull’esperienza di Francesca Piccinini, sui muri di Lauren Gibbemeyer e Cristina Chirichella, mentre la regia sarà affidata e Katarzyna Skorupa e Stefania Sansonna sarà il libero.













(foto Pier Colombo)