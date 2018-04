NBA 2018: Toronto vince con Boston e mette le mani sul primo posto. Inarrestabili Philadelphia e Marco Belinelli

Ultime battute di regular season NBA e ultimi verdetti. Non è ancora matematicamente certo ma i Toronto Raptors hanno ipotecato il primo posto della Eastern Conference battendo nello scontro diretto i Boston Celtics, 96-78. La squadra del Nord era reduce da due sconfitte consecutive, proprio con Boston (sabato) e Cleveland (ieri), ma stanotte è riuscita a fare affidamento sulla sua difesa, chiave per tenere i Celtics al minimo stagionale per punti e percentuale da tre (3/22, che diventa 25/75 dal campo). Nemmeno Toronto ha brillato offensivamente, ma dopo il primo quarto (14-20, con 6/23 al tiro) ha rimesso le cose a posto andando a prendersi la partita. DeMar DeRozan ha chiuso con 16 punti, Fred VanVleet e Serge Ibaka con 15; per Boston 21 di Marcus Morris.

Toronto ha ora tre partite di vantaggio sui Celtics a quattro dalla fine, in una Eastern Conference che ha emesso anche l’ultimo verdetto. Pur senza scendere in campo, i Milwaukee Bucks sono ufficialmente ai playoff, vista la sconfitta dei Detroit Pistons per 115-108 contro i Philadelphia 76ers, giunti adesso alla 12esima vittoria consecutiva. Un successo mai in discussione (65-49 all’intervallo con il margine sceso in singola cifra solo negli ultimi minuti), guidata dai 25 punti di J.J. Redick (13 nel primo quarto) con 10/13 dal campo e 5/7 dall’arco. Convincente anche stanotte Marco Belinelli: 19 punti realizzati in 30 minuti con 4/7 da tre punti. Philadelphia continua così la lotta a distanza con Cleveland: le due squadre sono di nuovo in parità al terzo posto.

Situazione meno definita ad Ovest, dove i San Antonio Spurs sono incappati in una brutta sconfitta per 122-112 all’overtime contro i Los Angeles Lakers. Gli ospiti hanno quasi sempre condotto, salvo farsi rimontare nell’ultimo periodo: i gialloviola hanno prima avuto la palla per vincere con Josh Hart, poi al supplementare si sono presi la vittoria con un parziale di 14-4 favorito da Kyle Kuzma, autore di 6 dei suoi 30 punti. Per San Antonio, cui non sono bastati i 28 di LaMarcus Aldridge, è la seconda sconfitta consecutiva (entrambe a LA), la settima di fila in trasferta. Gli Spurs sono ora quinti, poco davanti rispetto a New Orleans, tornata alla vittoria battendo per 123-95 i Memphis Grizzlies. Un trionfo griffato da E’Twuan Moore (30 punti) e Anthony Davis (28 e 12 rimbalzi), fondamentale per tenere lontana Denver, nona a una partita di distacco.

Negli altri incontri vittoria importante per i Miami Heat per avvicinare il sesto posto ad Est, 115-86 sul campo degli Atlanta Hawks con 19 punti e 8 rimbalzi di Kelly Olynyk. Gli Orlando Magic hanno invece battuto i Dallas Mavericks 105-100 con 20 di Aaron Gordon e la doppia doppia da 12 e 12 rimbalzi di Bismack Biyombo.

I risultati di mercoledì 4 aprile

Detroit Pistons – Philadelphia 76ers 108-115

Orlando Magic – Dallas Mavericks 105-100

Atlanta Hawks – Miami Heat 86-115

Toronto Raptors – Boston Celtics 96-78

New Orleans Pelicans – Memphis Grizzlies 123-95

Los Angeles Lakers – San Antonio Spurs 122-112 (OT)

