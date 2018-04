Volley femminile, Brescia promossa in Serie A1! Simona Gioli e compagne fanno festa, definiti i playoff

La Savallese Millenium Brescia è stata promossa in Serie A1 di volley femminile! Le lombarde hanno vinto il campionato cadetto grazie al successo odierno maturato contro Ravenna per 3-1 (22-25; 28-25; 25-19; 25-22) mandando in visibilio il proprio pubblico. Festa grande per l’eterna Simona Gioli, i martelli Francesca Villani e Anne Diley, il libero Francesca Parlangeli, l’opposto Clara Decortes, Tiziana Veglia e Vittoria Prandi.

Definita anche la griglia dei playoff che assegneranno l’altra promozione. Contestualmente è arrivata anche l’ufficialità che il Club Italia parteciperà alla prossima Serie A1 per decisione della Federazione di concerto con la Lega.

Cuneo vs Collegno

Chieri vs Trento

Mondovì vs Orvieto

Marignano vs Soverato













(foto Roberto Muliere)