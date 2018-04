Pallanuoto, Europa Cup 2018: Italia-Serbia 10-9. Le pagelle della gara: cuore Settebello, podio centrato!

Il Settebello ha centrato il terzo posto nell’Europa Cup di pallanuoto: la Serbia è stata battuta per 10-9 nella partita di oggi. Dopo sei anni l’Italia torna a superare la squadra che ha vinto le ultime Olimpiadi. La bella rimonta della squadra azzurra è stata davvero emozionante: andiamo a scoprire le pagelle della sfida odierna.

ITALIA, 7,5: cuore Settebello. Si può riassumere così la partita della nazionale azzurra che, sotto 1-5 dopo poco più di 10′, riesce a fare una seconda parte di gara strepitosa ed a salire sul gradino più basso del podio. Grande iniezione di fiducia verso la prossima rassegna continentale, che andrà in scena a luglio a Barcellona.

1 DEL LUNGO Marco, 7: inizia male, come tutta l’Italia, poi abbassa la saracinesca e fa sudare le proverbiali sette camicie agli avversari. In un paio di occasioni si esibisce anche in doppie parate da distanza ravvicinata, per mettere in cassaforte la vittoria.

2 DI FULVIO Francesco, 6,5: tanta legna in difesa ed una rete in attacco. Certo, le conclusioni verso Mitrovic sono state molte, ma la sua gara non può non essere giudicata nel complesso, positiva.

3 MOLINA RIOS Guillermo, 6,5: una rete ed un contributo importantissimo anche in fase difensiva. Assieme ad Echenique potrà essere il vaòlore aggiunto del Settebello agli Europei del prossimo luglio.

4 FIGLIOLI Pietro (C), 8,5: o capitano, mio capitano! Tripletta che trascina il Settebello, con tanto di gol del 10-8 che dà un importantissimo doppio vantaggio agli azzurri nel rush finale, fatto tutto di sofferenza.

5 FONDELLI Andrea, sv: minutaggio scarso per lui, gioca infatti meno di sette minuti. Impossibile valutarlo.

6 VELOTTO Alessandro, 6: senza infamia e senza lode. Non tenta mai la conclusione, non si fa mai vedere in avanti. in compenso buona la prova difensiva. Partita tutto sommato sufficiente per lui.

7 RENZUTO IODICE Vincenzo, 5,5: non impiegato moltissimo, purtroppo per lui non è preciso nelle conclusioni che prende forse nel momento più complesso degli azzurri, quando nei primi due quarti la Serbia ci ha fatto soffrire.

8 ECHENIQUE Gonzalo Oscar, 7: una sola rete, ma pesante, quella del primo vantaggio azzurro, sul 7-6 nel corso del terzo tempo. Anche lui gioca un’ottima gara, ottima impressione in ottica Europei.

9 PRESCIUTTI Nicholas, 6,5: per lui una rete ed un’espulsione definitiva rimediata ad un giro di lancette dall’ultima sirena che ha dato l’ultima superiorità ai nostri avversari. Tutto è bene quel che finisce bene, la sua prestazione è stata buona.

10 BODEGAS Michael Alexandre, 7,5: una tripletta di importanza fondamentale. Non si tira indietro nel confronto fisico, tanto da incappare nell’espusione definitiva a due minuti dal termine, facendo tremare gli azzurri.

11 DOLCE Vincenzo, sv: minutaggio davvero troppo ridotto per potergli dare una valutazione. Gioca poco più di due minuti.

12 BERTOLI Zeno, 5: poco più di 11 minuti in acqua, sufficienti però a rimediare l’espulsione definitiva. Non incide come in altre serate.

13 NICOSIA Gianmarco, sv: oggi non viene buttato nella mischia, neppure sull’1-5, che ha fatto vedere le streghe agli azzurri.

— DAMONTE Luca, ng: guarda la finalina dalla tribuna, ma questo podio è anche suo.

— CASASOLA Giacomo, ng: guarda la finalina dalla tribuna, ma questo podio è anche suo.

CT CAMPAGNA Alessandro, 8: tocca le corde giuste dei suoi ragazzi per chiamarli alla rimonta. Ciò che non gli era riuscito con la Spagna, gli riesce oggi, ed il risultato è uno splendido posto sul podio.

SERBIA, 6,5.

1 PIJETLOVIC Gojko, sv.

2 MANDIC Dusan, 7,5.

3 TOMIC Petar, sv.

4 DRASOVIC Radomir, 5.

5 CUK Milos, 5.

6 PIJETLOVIC Dusko, 6,5.

7 LAZIC Djordje, 6.

8 ALEKSIC Milan, 5,5.

9 JAKSIC Nikola, 6,5.

10 FILIPOVIC Filip (C), 6,5.

11 SUBOTIC Gavril, 5.

12 RASOVIC Strahinja, 6.

13 MITROVIC Branislav, 7.

— RASOVIC Viktor, ng.

— MITROVIC Stefan, ng.

CT SAVIC Deki, 6,5.













Foto: Enrico Spada

roberto.santangelo@oasport.it