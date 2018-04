Volley, Europei U18 2018: Italia scatenata, sconfitta la Russia 3-1. Tommaso Stefani firma 21 punti

Colpaccio dell’Italia agli Europei U18 di volley maschile. A Puchov (Slovacchia) gli azzurrini hanno sconfitto la Russia per 3-1 (25-20; 17-25; 25-21; 25-23) facendo un importante passo verso le semifinali. I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza hanno battuto un avversario ostico allungando nella parte centrale del terzo e del quarto set.

Molto del merito passa ancora dalle mani dell’opposto Tommaso Stefani (21 punti, 41% in attacco, 3 aces) che già ieri aveva deciso il match contro l’Ucraina, doppia cifra per i martelli Piervito Disabato (11) e Alessandro Michieletto (10, si è sobbarcato il peso della ricezione), al centro Ludovico Scardia (8, 2 muri) e Alessandro Gianotti (6, 2 muri), Paolo Porro in cabina di regia e Damiano Catania il libero. Ai russi non sono bastati Kurbanov (15 punti) e Sinitcyn (6 muri). Negli altri due match del girone la Francia ha sconfitto la Slovacchia per 3-0, il Belgio ha battuto l’Ucraina per 3-0. L’Italia si conferma in testa alla classifica e domani sera affronterà il Belgio.

CLASSIFICA POOL B: Italia 2 vittorie (6 punti), Belgio 2 vittorie (6 punti), Russia 1 vittoria (3 punti), Francia 1 vittoria (3 punti), Slovacchia 0 vittorie (0 punti), Ucraina 0 vittorie (0 punti).