Volley, Europei U18 2018: Italia a valanga sulla Francia, azzurrini qualificati alle semifinali!

L’Italia continua a incantare agli Europei U18 di volley maschile e infila la quarta vittoria consecutiva battendo la Francia con un comodo 3-0 (25-18; 25-19; 25-15). A Puchov (Slovacchia) gli azzurrini si confermano imbattibili e si qualificano così alle semifinali: nel weekend ci si trasferirà a Zlin (Repubblica Ceca) per lottare per le medaglie ma prima la sfida conclusiva del girone contro i padroni di casa, una vittoria garantirebbe il primo posto nel girone. Il nostro prossimo avversario sarà uno tra Turchia, Repubblica Ceca e Bulgaria se vinceremo la Pool B altrimenti ci toccherà la Germania.

I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza hanno sbrigato la pratica transalpina in appena 65 minuti di gioco, presi per mano dal martello Alessandro Michieletto (15 punti, 67% in attacco) affiancato di banda da Piervito Disabato (10). L’opposto Tommaso Stefani, mattatore delle prime tre uscite, ha avuto delle difficoltà mettendo a segno soltanto sei punti e lasciando il posto a Francesco Leoni (4) nel corso del secondo set. Al centro Ludovico Scardia (8 punti, 4 muri) e Alessandro Gianotti (7 punti, 3 stampatone), in cabina di regia Paolo Porro, Damiano Catania il libero. Tra le fila francesi il migliore è risultato Mateo Lapierre (10). Nelle altre due partite del girone successi netti della Russia e del Belgio rispettivamente su Ucraina e Slovacchia: proprio i russi e i belgi si sfideranno domani nello scontro diretto che vale la qualificazione alle semifinali.

CLASSIFICA POOL B: Italia 4 vittorie (12 punti), Russia 3 vittorie (9 punti), Belgio 3 vittorie (9 punti), Francia 1 vittoria (3 punti), Ucraina 1 vittoria (2 punti), Slovacchia 0 vittorie (1 punto).













(foto CEV)