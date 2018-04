Hockey ghiaccio femminile, Mondiali Prima Divisione 2018: l’Italia si arrende alla Corea del Sud. Fatali gli ultimi tre minuti

Finisce con una beffa il big match della terza giornata dei Mondiali di Prima Divisione 2018 per l’Italia di hockey su ghiaccio femminile. Le azzurre sono state battute per 3-2 dalla Corea del Sud non senza rimpianti.

La partita è stata impostata su un ritmo molto alto dalle asiatiche, con l’Italia costretta ad adeguarsi. La Corea ha preso d’assedio la porta azzurra (7-1 le conclusioni nel primo tempo), passando al 12′ con Park, che ha slalomeggiato e infilato il puck sotto la traversa. L’Italia ha trovato però la reazione immediata con Mattivi, complice la superiorità. La partita è cambiata nel secondo tempo, quando il ritmo si è abbassato.

Le azzurre non hanno concretizzato il gioco in powerplay ma in avvio di terzo drittel, addirittura in inferiorità, hanno trovato il vantaggio con Dalprà, che ha sfruttato un pasticcio della difesa coreana. L’Italia ha così provato a erigere il muro davanti alla porta, ma a 3′ dalla fine ecco la beffa: prima un tiro di Park è stato deviato in rete da Griffin, poi, dopo appena un minuto, Chaelin Park ha infilato Mazzocchi dalla media distanza.

I risultati della terza giornata dei Mondiali di Prima Divisione

Lettonia – Cina 2-1

Kazakistan – Polonia 4-3

Corea del Sud – Italia 3-2

La classifica

Italia 6

Cina 6

Lettonia 6

Corea del Sud 5

Kazakistan 4

Polonia 0













Foto: Twitter IIHF