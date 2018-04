Beach volley. Il giro del mondo sulla sabbia: World Tour, Commonwealth, Coop Beachtour, Brasile: tutti i risultati

WORLD TOUR. Thailandia e Stati Uniti fanno festa nel torneo 1 Stella World Tour che si è concluso oggi a Satun in Thailandia. Torneo non particolarmente frequentato, con tante coppie dell’Asia orientale e che non vedeva binomi italiani al via.

Il torneo maschile è stato vinto dalla coppia thailandese formata da Nuttanon e Sedtawat, che ha regalato al proprio paese il primo trionfo della storia, per di più sulla sabbia amica. I thailandesi in finale hanno sconfitto 2-0 (21-19, 21-16) gli indonesiani Candra/Ashfiya. Terzo gradino di un podio tutto asiatico per gli emergenti iraniani Raoufi/Mirzaali che hanno superato 2-0 (21-17, 21-13) gli australiani Schubert/Dickson.

Così i quarti di finale maschili: Schubert/Dickson (Aus)-Eglseer/Huber (Aut) 2-0 (21-13, 21-18), Nuttanon/Sedtawat (Tha)-Vakili/Salemi (Iri) 2-1 (15-21, 21-14, 16-14), Raoufi/Mirzaali (Iri)-Surin/Adisorn (Tha) 2-1 (21-15, 25-27, 15-11), Shiratori/Ageba (Jpn)-Candra/Ashfiya (Ina) 0-2 (25-27, 16-21).

Così le semifinali maschili: Schubert/Dickson (Aus)-Nuttanon/Sedtawat (Tha) 1-2 (24-22, 17-21, 12-15), Raoufi/Mirzaali (Iri)-Candra/Ashfiya (Ina) 0-2 (19-21, 18-21).

In campo femminile la vittoria è andata alle statunitensi Ledoux/Stockman che si sono imposte in finale 2-1 (19-21, 21-16, 15-8) in rimonta contro le kazake Mashkova/Tsimbalova. Terzo gradino del podio per le padrone di casa Numwong/Hongpak che hanno sconfitto nella finale per il bronzo 2-0 (21-19, 24-22) le indonesiane Dhita/Putu.

Così i quarti di finale femminili: Ledoux/Stockman (Usa)-Suzuki/Sakaguchi (Jpn) 2-0 (21-6, 21-16), Soria/Carroc (Esp)-Dhita/Putu (Ina) 0-2 (18-21, 12-21), Mashkova/Tsimbalova (Kaz)-Pollock/Dowdy (Usa) 2-0 (21-18, 21-17), Numwong/Hongpak (Tha)-Mizoe/Hashimoto (Jpn) 2-0 (21-16, 21-19).

Così le semifinali femminili: Ledoux/Stockman (Usa)-Dhita/Putu (Ina) 2-1 (20-22, 21-15, 15-13), Mashkova/Tsimbalova (Kaz)-Numwong/Hongpak (Tha) 2-1 (19-21, 21-18, 17-15).

COOP BEACHTOUR. Gli olandesi Brouwer/Meeuwsen, dopo le vittorie a Doha e sulla sabbia di casa di Aalsmeer, proseguono all’insegna dei trionfi la prima parte del 2018, imponendosi anche nella prima tappa del Coop BeachTour, il prestigioso circuito svizzero, che si è disputata a Lugano.

Brouwer/Meeuwsen hanno sconfitto in finale 2-1 (17-21, 21-18, 23-21) gli elvetici Beeler/Krattiger, mentre sul terzo gradino del podio sono saliti gli altri olandesi Varenhorst/Bouter che hanno sconfitto nella finale per il bronzo 2-1 (21-14, 127-21, 16-14) gli svizzeri Gerson/Heidrich.

Così le semifinali maschili: Gerson/Heidrich (Sui)-Beeler/Krattiger (Sui) 1-2 (21-17, 21-23, 11-15), Varenhorst/Bouter (Ned)-Brouwer/Meeuwsen (Ned) 1-2 (13-21, 21-19, 13-15).

In campo femminile finale di ottimo livello tutta svizzera con Heidrich/Vergé-Dépré che hanno sconfitto 2-0 (21-20, 21-15) senza troppi patemi le compagne di nazionale Betschart/Huberli. Terzo posto per le elvetiche Caluori/Gerson che hanno sconfitto le spagnole Lobato/Amaranta 2-1 (18-21, 21-12, 15-9).

Così le semifinali femminili: Heidrich/Vergé-Dépré (Sui)-Caluori/Gerson (Sui) 2-0 (21-12, 22-20), Betschart/Hüberli (Sui)-Lobato/Amaranta (Esp) 2-1 (15-21, 21-17, 15-11).

BANCO DO BRASIL. Si è disputata nello scorso week end la tappa di Aracaju del circuito brasiliano Banco do Brasil che ha incoronato vincitori i campioni del mondo di Vienna Evandro e André Stein che in finale hanno superato 2-0 (21_18, 21-10) Jo/Leo Vieira. Terzo posto per George/Pedro che hanno sconfitto 2-1 (23-25, 25-16, 15-11) Guto/Vitor Baia. Evandr/Andrè hanno già vinto la classifica generale.

In campo femminile successo per Ana Patricia e Rebecca Silva che in finale hanno superato 2-1 (21-16, 20-22, 15-6) Barbara/Fernanda. Terzo gradino del podio per Maria Elisa/Carol che hanno sconfitto 2-1 (14-21, 21-19, 15-10) Agatha/Duda.

GIOCHI DEL COMMONWEALTH. Doppia finale tra Australia e Canada, come da pronostico, nel primo torneo di beach volley dei Giochi del Commonwealth. In campo maschile saranno di fronte per la gara che vale l’oro domattina i canadesi Pedlow/Schachter e gli australiani McHugh/Schumann, mentre in campo femminile si contenderanno il primo titolo le canadesi Pavan/Humana Paredes e le australiane Artacho del Solar/Clancy.

Quarti di finale uomini: McHugh/Schumann (Aus)-Kamara/Lombi (Sle) 2-0 (21-12, 21-14), O’Dea/O’Dea (Nzl)-Stewart/Williams (Tto) 2-0 (21-15, 21-14), Brodzki/Cook (Sco)-Gregory/Sheaf (Eng) 0-2 (14-21, 17-21), Apostolou/Chrysostomou (Cyp)-Pedlow/Schachter (Can) 0-2 (17-21, 15-21)

Semifinali uomini: McHugh/Schumann (Aus)-Gregory/Sheaf (Eng) 2-90 (21-13, 21-16), O’Dea/O’Dea (Nzl)-Pedlow/Schachter (Can) 0-2 (19-21, 15-21).

Quarti di finale donne: Beattie/Coutts (Sco)-Humana-Paredes/Pavan (Can) 0-2 (9-21, 9-21), Polley/Wills (Nzl)-Angelopoulou/Konstantinou (Cyp) 0-2 (10-21, 7-21), Artacho del Solar/Clancy (Aus)-Mutatsimpundu/Nzayisenga (Rwa) 2-0 (21-9, 21-8), Matauatu/Pata (Van)-Grimson/Palmer (Eng) 2-1 (23-25, 21-19, 15-12)

Semifinali donne: Angelopoulou/Konstantinou (Cyp)-Humana-Paredes/Pavan (Can) (7-21, 12-21), Artacho del Solar/Clancy (Aus)-Matauatu/Pata (Van) 2-1 (21-19, 16-21, 15-9)