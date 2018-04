Volley, Champions League 2018: Trento-Civitanova, ritorno quarti di finale. Data, programma, orario d’inizio e tv

Oggi mercoledì 11 aprile si giocherà Trento-Civitanova, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018 di volley maschile. Dopo la vittoria per 3-1 maturata all’Eurosuole Forum, la Lube è a un passo dalla qualificazione alla Final Four: i Campioni d’Italia dovranno vincere due set per chiudere i conti e tornare tra le quattro grandi d’Europa. I dolomitici, però, di fronte al proprio pubblico, vanno a caccia della rimonta per continuare a sognare: i padroni di casa dovranno vincere 3-0 o 3-1 e poi aggiudicarsi anche il golden set di spareggio.

La situazione è molto difficile per gli uomini di Lorenzetti che, per quanto visto all’andata e contro Perugia nelle semifinali scudetto, hanno tutte le carte in regola per impensierire i cucinieri. Civitanova non dovrà sottovalutare la situazione, soprattutto dopo le difficoltà avute contro Modena durante la serie dei playoff. Da una parte Tsvetan Sokolov e Osmany Juantorena a fare la differenza, dall’altra Filippo Lanza e Simone Giannelli affiancati dal recuperato Luca Vettori.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Trento-Civitanova, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports (canale 204 della piattaforma Sky), in diretta streaming su Sky Go e su laola.tv, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 11 APRILE:

20.30 Diatec Trentino vs Cucine Lube Civitanova













(foto Valerio Origo)