Volley, Champions League 2018: Perugia surclassa la Lokomotiv Novosibirsk e vede la Final Four! Show di Atanasijevic e Zaytsev

Perugia ha sconfitto la Lokomotiv Novosibirsk per 3-1 (24-26; 25-15; 25-19; 25-21) nell’andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di volley maschile. I Block Devils mandano in visibilio gli spettatori del PalaEvangelisti e compiono il primo importante passo verso la Final Four: settimana prossima basterà vincere due set nella durissima trasferta in Siberia per tornare tra le quattro grandi d’Europa, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio.

I ragazzi di coach Bernardi hanno letteralmente dominato contro la compagine russa, lontana parente di quella che aveva ben figurato nel girone eliminatorio (il motivo è semplice: non gioca più l’oppostone tedesco Grozer) ma non dovranno sottovalutare il ritorno, la Lokomotiv era già riuscita a rimontare negli ottavi di finale contro il Noliko Maaseik. Gli umbri si rialzano bene dopo aver perso gara2 delle semifinali scudetto contro Trento, perdono clamorosamente il primo parziale dopo aver avuto due set-point ma poi dominano l’incontro senza trovare la resistenza degli uomini di Konstantinov.

Show personale dell’opposto Aleksandar Atanasijevic (21 punti, 56% in attacco), prova di grande spessore da parte dei martelli Ivan Zaytsev (14 punti, 52% in attacco) e Aaron Russell (14) che si sono ben prodigati in ricezione, da elogiare la prova dei centrali Marko Podrascanin (11 punti, 4 muri) e Simone Anzani (8 punti, 3 stampatone), regia illuminata da parte di Luciano De Cecco, Massimo Colaci il libero. Alla Lokomotiv non sono bastati gli 11 punti a testa di Savin e Smolyar, grandi difficoltà da parte dell’opposto Nilsson (4).













(foto Valerio Origo)