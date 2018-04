Lazio-Salisburgo, Europa League 2018: programma, orari e tv

Domani la Lazio scenderà in campo contro il Salisburgo per l’anndata dei quarti di finale dell’Europa League 2018. I biancocelesti sono stati finora protagonisti di un ottimo cammino europeo e voglio proseguire nella competizione. La squadra di Inzaghi parte con i favori del pronostico, ma i campioni d’Austria non sono squadra da sottovalutare, visto che negli ottavi hanno eliminato il Borussia Dortmund, vincendo anche in Germania. Fondamentale sarà ottenere un risultato importante già domani sera all’Olimpico per vivere con più tranquillità il ritorno.

Inzaghi dovrebbe recuperare Lulic, Radu e soprattutto Milinkovic-Savic. Davanti ci sarà Ciro Immobile, che comporrà il classico duo con Luis Alberto.

Lazio-Salisburgo sarà trasmessa in diretta tv soltanto su Sky Sport 1. Non ci sarà la visione su TV8, che invece trasmetterà la diretta gol delle quattro partite in programma.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Lazio-Salisburgo, andata dei quarti di finale dell’Europa League 2018.

GIOVEDI’ 5 APRILE

ore 21.00 Lazio-Salisburgo (Sky Sport 1 HD)