Volley, Champions League 2018: Civitanova straripante a Trento, Juantorena e compagni volano alla Final Four!

Civitanova si è qualificata alla Final Four della Champions League 2018 di volley maschile. I Campioni d’Italia si confermano tra le quattro grandi d’Europa per la terza volta consecutiva (nelle ultime due occasioni hanno sempre concluso al terzo posto), la sesta della storia (unico trionfo nel 2002). La Lube ha centrato l’obiettivo sconfiggendo Trento per 3-2 (25-19; 25-21; 20-25; 25-27; 17-15) nel ritorno dei quarti di finale: dopo la vittoria per 3-1 maturata all’Eurosuole Forum, ai cucinieri bastava vincere due set all’ombra del Monte Bondone e infatti si sono portati subito sul 2-0 chiudendo immediatamente i conti. I dolomitici, a quel punto eliminati, hanno provato a regalare una gioia ai propri tifosi e sono riusciti a trascinare la contesa al tie-break dove però gli ospiti sono ancora una volta riusciti a fare la differenza.

Civitanova stacca così il biglietto per Kazan (Russia) dove il 12-13 maggio si disputeranno gli atti conclusivi della massima competizione continentale: in semifinale sfida allo ZAKSA Kedzierzyn-Kozle, formazione polacca guidata da coach Andrea Gardini e assolutamente alla portata. L’altra semifinale sarà tra Perugia e lo Zenit Kazan, vincitore delle ultime tre Champions League e organizzatore dell’evento.

Gli ospiti allungano subito 12-8 nel primo set sfruttando la verve di Sokolov e qualche errore di troppo di Kovacevic, conservano i quattro punti di vantaggio e vincono il parziale. Nel secondo periodo sono un muro di Cester, una bomba di Juantorena e due aces di Sander a regalare cinque punti di vantaggio (13-8), Trento non molla e prova a rientrare con uno scatenato Hoag e Vettori (20-21), poi un muro su Kovacevic e l’ace di Juantorena regalano il qualification-point concretizzato dalla stampatona di Kovar. A quel punto si gioca soltanto per le statistiche e per l’onore, la Lube riesce comunque a portare a casa la partita operando un turn-over importante in vista della gara4 di semifinale scudetto contro Modena.

Osmany Juantorena (13 punti) e Tsvetan Sokolov (6) decisivi per la qualificazione insieme alla regia di Micah Christenson e alla solidità di Taylor Sander (8 punti, 62% in ricezione), bravo anche capitan Dragan Stankovic (8) affiancato da Enrico Cester, Jenia Grebennikov il libero. Dopo il terzo set si è giocata naturalmente un’altra partita, merita menzione Jiri Kovar (13 punti). Tra le fila di Trento da segnalare i 20 punti di Nicholas Hoag e gli 11 di Luca Vettori, entrambi però partiti in panchina e subentrati a risultato acquisito.













(foto Roberto Muliere)