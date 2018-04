Vela, che onore per l’Italia! Genova organizzerà l’unica tappa europea delle World Cup Series 2019-2020

Storico riconoscimento per l’Italia che ospiterà l’unica tappa europea delle World Cup Series 2019 e 2020 di vela. La Federazione Internazionale ha scelto il nostro Paese e per la precisione la città di Genova che potrà così organizzare uno degli eventi più importanti della stagione in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Il capoluogo ligure sostituirà la storica location di Hyeres (Francia). L’evento avrà luogo presso la Fiera di Genova e i Saloni Nautici che di recente hanno ospitato i Campionati Italiani delle classi olimpiche. Emozionato Francesco Ettorre, Presidente della FIV: “Uno degli obiettivi che ci eravamo posti era di migliorare la politica internazionale per consentire all’Italia di essere protagonista di alcuni eventi di grande livello. E’ sempre stato il mio sogno – e forse quello di ogni velista italiano – poter ospitare una tappa della Coppa del Mondo di Vela e adesso non sono solo orgoglioso di annunciare che accadrà, ma che sarà anche in due anni importanti, il 2019 e il 2020, proprio prima delle Olimpiadi di Tokyo. Una tappa in Italia se la meritano i nostri atleti, i nostri Circoli e tutti gli organizzatori coinvolti. Oggi la struttura della Federazione è in grado di ospitare un evento importante come questo e il merito è anche dei nostri atleti che in giro per il mondo hanno testimoniato la nostra credibilità coi loro risultati. Un grazie sentito va allo Yacht Club Italiano che è parte integrante di questo progetto, un sogno che si realizza e che rende ancora più grande la vela italiana”.