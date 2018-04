Volley, Challenge Cup 2018: Ravenna ad Atene per riscrivere la storia, la Finale contro l’Olympiacos per alzare la Coppa

Può essere il giorno della storia per Ravenna. Oggi i giallorossi sfideranno l’Olympiacos nella Finale di ritorno della Challenge Cup 2018 di volley maschile, la terza competizione continentale per importanza. Dopo la vittoria per 3-1 ottenuta al Pala De Andrè, i ragazzi di coach Soli vanno a caccia dei due set che permetterebbero di alzare al cielo il trofeo a 21 anni di distanza dall’ultima CEV Cup e 24 stagioni dopo l’ultima Coppa Campioni. Nell’enorme Peace & Friendship Stadium di Atene, una struttura capace di ospitare addirittura 17mila spettatori, la Bunge vuole scrivere una pagina di storia: questa sera (ore 19.30) servirà il colpaccio contro la formazione greca, la stessa sconfitta nella Finale di Coppa Campioni 1992.

Si preannuncia una partita durissima per i romagnoli che devono o vincere due set oppure, in caso di sconfitta netta, conquistare il golden set di spareggio per completare la missione. L’ultimo incontro stagionale per Ravenna, già eliminata dai playoff per il quinto posto e dunque già certa di non poter tornare in Europa la prossima stagione, prevede la super sfida alla formazione che sta dominando il campionato greco: sotto la guida di Fernando Munoz Benitez bisognerà stare attenti soprattutto al palleggiatore Drzyga, all’opposto Oivanen, ai martelli Rauwerdink e Aleksiev. Ravenna risponderà come sempre con la regia di Orduna, le bordate di Buchegger, la sostanza di Poglajen e Marechal.