VIDEO Marc Marquez va a chiedere scusa a Valentino Rossi nel box: respinto! Il Dottore: “Non è sincero, ci prende in giro”

Una giornata decisamente negativa per Marc Marquez. Ne ha fatte di tutte i colori il Cabronçito: dallo spegnimento della moto poco prima del via, passando al contatto con Aleix Espargaro ed arrivando alla frenata azzardata nei confronti di Valentino Rossi, travolto letteralmente a pochi giri dalla fine dalla foga dello spagnolo.

Manovra per cui poi è stato penalizzato con 30″ e per cui ha tentato immediatamente di scusarsi. Insieme al padre e ad Emilio Alzamora, l’iberico si è recato subito al box della Yamaha per parlare con Valentino, ma il team lo ha respinto, con Alessio Salucci che gli ha detto chiaramente: “Non venire qui!”.

Una frattura, dunque, insanabile tra loro visti i trascorsi? Forse sì.













FOTOCATTAGNI