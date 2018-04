VIDEO Joshua vs Parker, gli highlights per il titolo mondiale dei pesi massimi

Anthony Joshua ha battuto Joseph Parker unificando i titoli dei pesi massimi WBA, WBO, IBF e IBO. Il match non è stato spettacolare come ci si attendeva. La vittoria del britannico è infatti arrivata soltanto ai punti, al termine di un incontro molto tattico e con pochi colpi degni di nota. Ecco gli highlights di Joshua vs Parker:













