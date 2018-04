VIDEO Augusta Masters 2018: gli highlights della quarta giornata. Putt perfetto alla 18 e trionfo per Patrick Reed! Colpi da sballo per Jordan Spieth

Patrick Reed trionfa nell’Augusta Masters e porta a casa il primo torneo dello Slam del 2018. Splendida la prova dello statunitense, sempre al comando a partire dal secondo giro e capace di resistere alla rimonta di avversari sulla carta più quotati per poi piazzare il putt decisivo che ha mandato in visibilio il pubblico della Georgia. Sul podio sono saliti anche Rickie Fowler e Jordan Spieth, quest’ultimo autore del miglior giro di giornata in 64 colpi (-8) con giocate da capogiro che hanno mandato in estasi la platea. Buona anche la prova di Francesco Molinari, 20° al termine del torneo, mentre Tiger Woods ha piazzato la zampata del campione, chiudendo l’Augusta Masters al 32° posto con un giro in 69 colpi e un eagle alla 15 davvero da sballo.

Di seguito, gli highlights dell’ultima giornata dell’Augusta Masters 2018:

Il putt del trionfo per Patrick Reed. Applausi scroscianti ad Augusta per il vincitore!

Un birdie da favola alla 18 per mettere pressione a Reed. Signore e signori, Rickie Fowler!

What a performance by @RickieFowler! The final birdie at the last was CLUTCH. pic.twitter.com/uy3o2J5zMm — PGA TOUR (@PGATOUR) 8 aprile 2018

Birdie di Patrick Reed alla buca 12! Un mattone verso la vittoria!

Sunday roars at Augusta. pic.twitter.com/ctXi4Atpel — PGA TOUR (@PGATOUR) 8 aprile 2018

Numero sensazionale di Jordan Spieth, va in buca con precisione da cecchino!

Rory McIlroy incanta con un gran colpo dal tee, poi fallisce la giocata più semplice e si “accontenta” di un birdie

Incredible approach. Just a birdie, though. pic.twitter.com/c1T2iVzddB — PGA TOUR (@PGATOUR) 8 aprile 2018

Jason Day imbuca da 66 piedi alla hole 6! Un birdie da favola per l’australiano!

E non poteva mancare lui, Tiger Woods! Eagle alla 15 per ricordare al mondo intero che è tornato!













Foto: Twitter PGA