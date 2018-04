Coppa Davis 2018: Italia, questo è il tuo livello massimo. Fognini non basta, urgono ricambi

Per il terzo anno consecutivo l’Italia si ferma ai quarti di finale della Coppa Davis. Dopo Argentina e Belgio, è stata la Francia a Genova ad interrompere il cammino degli azzurri. Una vittoria per 3-1 da parte transalpini, ampiamente meritata per quello che si è visto in campo, con un Lucas Pouille eccezionale e con un doppio semplicemente perfetto. Niente impresa, dunque, per l’Italia contro i campioni in carica, e la sensazione che probabilmente questo sia il massimo che questa squadra possa raggiungere.

Si pensava che l’effetto terra rossa e il fatto di giocare in casa potessero aiutare maggiormente gli azzurri e soprattutto Fabio Fognini, ma il ligure si è spento progressivamente nel corso della tre giorni. Il nativo di Arma di Taggia è stato molte volte decisivo per le vittorie dell’Italia, il punto di riferimento di questa squadra, capace anche di conquistare tre punti con singolare e doppio. Purtroppo la carriera di Fognini è sempre stata di alti e bassi e proprio questa instabilità non può permettere all’Italia di sognare qualcosa di più grande.

Fognini è un talento, ma è incostante. Un giocatore capace di vincere o perdere contro chiunque, ma per conquistare la Coppa Davis servono soprattutto stabilità e almeno un giocatore che vinca entrambi i singolari quasi con l’assoluta certezza. All’Italia manca ovviamente un fuoriclasse alla Nadal o Federer, ma anche un giocatore alla Cilic, che quasi sempre conquista i due punti del suo singolare, proprio come contro il Kazakhstan nei quarti.

Resta poi il problema secondo singolarista. Andreas Seppi è un veterano della Coppa Davis e ha dato tantissimo alla maglia azzurra, ma proprio con questa addosso l’altoatesino si è dimostrato spesso fragile e troppo emotivo. Nel primo singolare contro Pouille, Seppi è stato bravissimo a recuperare due set, ma proprio nel momento di chiudere la partita si è bloccato e alla fine è crollato. Seppi e Lorenzi sono buoni giocatori, ma restano due secondi singolaristi poco solidi e sicuramente inferiori rispetto a quelli delle nazionali che sono arrivate in semifinale.

Decisivo in questa tre giorni è stato anche il doppio, ma Herbert-Mahut sono davvero un doppio formidabile. Fognini-Bolelli, però, restano comunque un doppio di un certo livello per la Davis e la speranza è quella che tornino a giocare insieme un po’ di più durante l’anno per affinare maggiormente la loro sintonia.

E’ importante, però, cominciare un ricambio generazionale. L’Italia vista a Genova è sicuramente una squadra esperta, ma è probabilmente arrivato il momento di provare un ragazzo come Matteo Berrettini. Il 21enne di Roma è sicuramente il giocatore azzurro su cui puntare maggiormente per il futuro, ma anche lui dovrà comunque meritare la convocazione, confermando i risultati ottenuti in queste ultime settimane, che lo hanno portato ad entrare tra i primi cento del mondo.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina Twitter Federtennis