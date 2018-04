Valentino Rossi, GP Argentina 2018: “Con l’asciutto c’è da divertirsi, il passo è buono. Con il bagnato… Oggi problemi con le gomme”

Valentino Rossi scatterà in undicesima posizione nel GP di Argentina 2018, seconda prova del Mondiale MotoGP. Il Dottore, però, sembra essere abbastanza tranquillo in vista della gara e anzi sembra essere abbastanza ottimistica. Il centauro di Tavullia confida nella resa della sua Yamaha come ha affermato nelle dichiarazioni riportate da Eurosport: “Secondo me è stata la scelta giusta fare le qualifiche con le rain, quando montiamo le slick in queste condizioni particolari in cui la pista non è completamente asciutta, andiamo veramente piano. Purtroppo avevamo poche gomme, specie considerando che per me era impossibile utilizzare quelle a mescola morbida, ho provato ad usarle nel quarto turno di libere ma dopo due giri sono tornate ai box e le ho tolte perché non riuscivo proprio a guidare. Anche le dure sono troppo morbide per me, appena spingo un po’ di più mi si chiude il davanti quindi nell’ultimo giro utile sono stato attento a non commettere sbavature e ho migliorato un po’ il tempo ma il miglioramento purtroppo non è stato quello che auspicavo. Per domani mi auguro condizioni definite: insomma, o una gara completamente asciutta o una gara completamente bagnata. Sull’asciutto sono convinto che ci sarebbe da divertirsi perché il passo non è così malvagio. La pole di Miller? E’ stato bravo e si merita questa gioia, si è sentito di tentare questo azzardo, lui è un pilota con coraggio da vendere e sono contento che si sia portato a casa questa soddisfazione“.