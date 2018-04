Ungheria-Italia, Europa Cup 2018: orario d’inizio e come vederla in tv. Gli aggiornamenti in tempo reale

Ultima spiaggia per il Settebello: oggi, alle 16.00 l’Italia prosegue la propria avventura nella Super Final dell’Europa Cup di pallanuoto maschile. Seconda squadra avversaria degli azzurri sarà l’Ungheria, in quella che sarà già una sfida da dentro o fuori: i ragazzi di Campagna devono vincere per coltivare ancora qualche speranza di poter chiudere in testa il girone.

Gli azzurri, dopo la gravissima debacle di ieri contro la Spagna, ha bisogno dei tre punti per scavalcare i magiari e poi dovrà sperare in un’affermazione degli ellenici contro gli iberici per poi giocarsi il tutto per tutto nell’incrocio di sabato contro la Grecia, che ieri si è fatta rimontare e raggiungere sul pari proprio dai greci.

Tutte le partite dell’Italia, compresa una delle quattro finali, saranno visibili in diretta tv su RaiSport+HD, mentre la LEN trasmetterà in streaming tutte le sfide sul proprio sito internet, inoltre, come accaduto per la prima fase, OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale integrale dei match che riguarderanno il Settebello.

Di seguito il programma completo

2a giornata Super Final Europa Cup (6 aprile)

Gruppo A

ORE 16.00 UNGHERIA-ITALIA

diretta tv su RaiSport+HD

diretta streaming su len.tv

diretta live testuale su OA Sport













Foto: Enrico Spada

roberto.santangelo@oasport.it