Tuffi, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: come ottenere il pass a Cinque Cerchi? La guida completa

Continua l’analisi di OASport attraverso i criteri di qualificazione dei vari sport alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Oggi tocca ai tuffi, i quali saranno rappresentati in Giappone dalle consuete otto gare: 3 e 10 metri individuali maschili e femminili e 3 e 10 metri sincro maschili e femminili.

IL NUMERO DEGLI ATLETI PRESENTI

136 gli atleti totali di scena in quel di Tokyo: 128 (64 per sesso) qualificandi ed 8 del Sol Levante, il Paese ospitante.

QUALIFICAZIONE COPPIE SINCRO

Ventiquattro le coppie sincro in gara, sedici tra gli uomini (otto trampolino e otto piattaforma) ed altrettante tra le donne: sarà possibile schierarne ovviamente una per nazione. Di queste otto, una è di certo quella giapponese padrona di casa, tre usciranno dal Mondiale 2019 di Gwangju (KOR), dal 12 al 28 luglio, e premieranno i medagliati e le altre quattro dovranno qualificarsi attraverso la Coppa del Mondo in programma a Tokyo nel 2020, ovviamente a precedere l’appuntamento a Cinque Cerchi.

QUALIFICAZIONE GARE INDIVIDUALI

Situazione leggermente più complessa in campo individuale: due gli atleti qualificabili per nazione, fino dunque ad un numero di quattro unendo maschi e femmine. Saranno sicuri del posto i dodici finalisti del Mondiale 2019, i cinque vincitori continentali (rassegne da concludersi prima della Coppa del Mondo 2020) ed i diciotto semifinalisti dell’ormai celeberrima Coppa del Mondo di Tokyo. Si potranno aggiungere inoltre altri partecipanti, senza sfiorare però il tetto di 34 per gara.













Foto: Renzo Brico