Nuoto, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: come ottenere il pass a Cinque Cerchi? La guida completa

Gian Mattia D'Alberto / lapresse 30-07-2017 Budapest sport 17mi Campionati Mondiali FINA di nuoto nella foto: Gregorio Paltrinieri ITA, oro 1500 sl Gian Mattia D'Alberto / lapresse 2017-07-30 Budapest 17th FINA World Championships in the photo: Gregorio Paltrinieri ITA, 1500 fs gold

Continua l’analisi di OASport attraverso i criteri di qualificazione dei vari sport alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Oggi tocca al nuoto, che sarà rappresentato in Giappone da un programma più ricco rispetto al passato. 800 metri stile libero maschili, 1.500 metri stile libero femminili e staffetta 4×100 metri mista mista andranno a caratterizzare il darsi agonistico in vasca oltre alle solite specialità.

IL NUMERO DEGLI ATLETI PRESENTI

Per ogni gara (35 in totale) ogni nazione potrà schierare un massimo di due atleti ed una staffetta. In totale 28 pass per i nuotatori e 28 pass per le nuotatrici mentre 16 nelle prove a squadre.

QUALIFICAZIONE PROVE INDIVIDUALI

I tempi limite andranno nuotati dal 1 marzo 2019 al 20 giugno 2020. La tabella dei crono sarà disponibile a dicembre 2018. Per l’Italia, dunque, occhi puntati sui Mondiali 2019 di Gwangju (KOR), 12-28 luglio, sugli Europei 2020 (4-17 maggio) di Budapest e sui soliti Campionati Italiani Assoluti in vasca lunga in programma ad aprile a Riccione. Importante sottolineare che, però, l’ultima parola spetterà sempre al commissario tecnico della nazionale, Cesare Butini.

QUALIFICAZIONE STAFFETTE

Saranno i Campionati del Mondo 2019 di Gwangju (KOR) a regalare i biglietti per la rassegna a Cinque Cerchi. Le migliori 12 compagini otterranno l’accesso ai Giochi mentre i restanti 4 posti saranno riservati alle nazioni che, non figuranti nella top12 citata, avranno ottenuto nel periodo riservato alla qualificazione olimpica (1° marzo 2019-31 maggio 2020) un tempo sufficientemente buono tale da essere nelle prime posizioni del ranking FINA.













Foto: Credit La Presse