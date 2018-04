Trampolino elastico, Europei 2018: Hancharou e Hancharova i grandi favoriti a Baku, Italia lontana dai vertici

Dal 12 al 15 aprile si disputeranno gli Europei 2018 di trampolino elastico a Baku (Azerbaijan). Nella capitale andrà in scena la rassegna continentale di questa disciplina olimpica: 420 ginnasti da 20 Paesi sono pronti a sfidarsi per i 14 titoli in palio nelle specialità individuali, sincronizzato, double mini e tumbling. Ovviamente si gareggerà sia al maschile che al femminile, ci sarà spazio anche gli juniores (altri 14 titoli). Si gareggerà con il consueto formato: i migliori 24 delle qualificazioni accedono alle semifinali dove verranno messi in palio gli otto posti per la finale (massimo 2 per Nazione). L’evento varrà anche come qualificazione agli European Games 2019 e alle Olimpiadi Giovanili 2018.

TRAMPOLINO INDIVIDUALE. I bielorussi Uladzislau Hancharou e la moglie Hanna Hancharova (conosciuta anche come Harchonak, suo cognome da nubile) sono i grandi favoriti della vigilia. Il Campione Olimpico e la sua compagna se la dovranno vedere però con la corazzata russa che sbarcherà a Baku con Dmitry Ushakov, Mikhail Melnik, Sergey Azarian e la Campionessa in carica Yana Pavlova. Meritano di essere osservati i britannici Kat Driscoll, Luke Strong, Nathan Bailey e Izzy Songhurst, a sorpresa Campione del Mondo in carica. Nelle ultime settimane hanno ben figurato i francesi Sebastien Martiny e Allan Morante, da non sottovalutare al femminile la portoghese Ana Rente e l’ucraina Natalia Moskvina.

TRAMPOLINO SINCRO. Pronostici tutti per i Campioni del Mondo Aleh Rabtsau e Uladzislau Hancharou. I bielorussi se la dovranno vedere con i francesi Martiny-Morante e con i russi Yudin-Ushakov. Tra le donne, invece, tutte contro le francesi Jurber-Labrousse che difenderanno il titolo contro le russe Kochesok-Pavlova e le portoghesi Rente-Martins.

L’Italia non ha speranza di medaglie, Dario Aloi e Flavio Cannone proveranno ad accedere alle finali ma sarà davvero molto difficile.













(foto Federginnastica)