Tennis, ranking ATP (9 aprile 2018): la Coppa Davis cristallizza la classifica. Quattro italiani nei 100

Tutto fermo: il fine settimana di Coppa Davis cristallizza le posizioni nel ranking ATP, con l’iberico Rafael Nadal sempre davanti a tutti, ora per 100 punti esatti, sull’elvetico Roger Federer. In terza piazza il croato Marin Cilic, altro trascinatore in Davis, conserva 60 punti sul tedesco Alexander Zverev, che ha subito una dura lezione ieri da Nadal.

Ranking ATP al 9/4/2018 (Top 10)

1 Rafael Nadal (Spagna) 8770

2 Roger Federer (Svizzera) 8670

3 Marin Cilic (Croazia) 4985

4 Alexander Zverev (Germania) 4925

5 Grigor Dimitrov (Bulgaria) 4635

6 Juan Martin del Potro (Argentina) 4470

7 Dominic Thiem (Austria) 3665

8 Kevin Anderson (Sudafrica) 3390

9 John Isner (USA) 3125

10 David Goffin (Belgio) 3110

Sono quattro gli azzurri nei primi cento al mondo: Fabio Fognini resta il numero uno d’Italia, in ventesima posizione. Paolo Lorenzi resta 57° a quota 895 punti, solo 44 in più rispetto ad Andreas Seppi, sempre 62°. Marco Cecchinato perde una posizione, scendendo dalla piazza numero 99 alla 100.

Ranking ATP al 9/4/2018 (Italiani nei 100)

20 Fabio Fognini 1840

57 Paolo Lorenzi 895

62 Andreas Seppi 851

100 Marco Cecchinato 609













Foto: Profilo Twitter Mutua Madrid Open

roberto.santangelo@oasport.it