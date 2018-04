Tennis, parla Corrado Barazzutti: “Ci sono stati anni in cui non abbiamo avuto giovani che potessero garantire un ricambio”

A margine della sfida di Coppa Davis tra Italia e Francia hanno parlato alla “Gazzetta dello Sport” i due capitani, ovvero Corrado Barazzutti e Yannick Noah: per entrambi parole che guardano al futuro più che a quanto accaduto a Genova. Il capitano azzurro ha tracciato le linee guida per il movimento italiano, mentre il transalpino ha parlato dell’avvenire della competizione.

Barazzutti ha dichiarato alla Rosea: “Anche se questi ragazzi hanno una certa età, restiamo molto competitivi, speriamo che ci siano dei giovani pronti ad aiutare la generazione che in questi anni ha tenuto sempre l’Italia tra le migliori otto del mondo. Forse ci sono stati anni in cui non abbiamo avuto giovani che potessero garantire un ricambio. Ora qualcosa stiamo facendo: a Morioka abbiamo portato in gruppo Fabbiano e a Genova Berrettini. Rispetto a qualche anno fa le potenzialità ci sono, poi da qui a capire dove i nostri giovani possano arrivare…“.

Noah invece si è detto contrario alla riforma del torneo paventata negli ultimi tempi: “Se domani la decisione di riformularla del tutto verrà accettata, tutto sarà finito. Un bambino che a Genova vede Fognini come suo idolo e gli chiede l’autografo, magari diventerà un giorno un tennista seguendo le sue orme. La Davis è anche questo, la storia viene prima del denaro“.













Foto: Pagina Facebook Supertennis

