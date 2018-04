Tennis, ranking WTA (9 aprile 2018): nessuna variazione tra le prime dieci. Sara Errani torna numero due in Italia

Nessuna variazione tra le prime 10 al mondo: la romena Simona Halep resta saldamente al vertice della classifica WTA, con oltre 1000 punti di margine sulla danese Caroline Wozniacki, mentre a completare il podio è sempre l’iberica Garbine Muguruza. La statunitense Venus Williams, nonostante l’età, resta al numero 8 WTA.

Ranking WTA al 9/4/18 (Top 10)

1 Simona Halep (Romania) 8140

2 Caroline Wozniacki (Danimarca) 6790

3 Garbiñe Muguruza (Spagna) 6065

4 Elina Svitolina (Ucraina) 5630

5 Jelena Ostapenko (Lettonia) 5307

6 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 4730

7 Caroline Garcia (Francia) 4615

8 Venus Williams (USA) 4276

9 Sloane Stephens (USA) 3938

10 Petra Kvitova (Repubblica Ceca) 3271

Rientra tra le prime 60 al mondo Camila Giorgi, che si attesta alla 59ma posizione con 986 punti, mentre prosegue la scalata di Sara Errani, tornata ad essere la numero due in Italia: 89° posto per lei, a quota 715, scavalcata Francesca Schiavone, ora 96ma con 661. Sono loro tre le uniche azzurre tra le prime cento in classifica.

Ranking WTA al 9/4/18 (Italiane nelle 100)

59 Camila Giorgi 986

89 Sara Errani 715

96 Francesca Schiavone 661













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Profilo Twitter Oracle Challenger Series

roberto.santangelo@oasport.it