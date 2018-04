Tennis, Coppa Davis 2018: tutto pronto a Genova. L’Italia lancia la sfida alla Francia

Con il sorteggio di oggi (ore 11.30) comincia ufficialmente la sfida tra Italia e Francia valevole per i quarti di finale di Coppa Davis. Si giocherà sulla terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova e dunque gli azzurri avranno il vantaggio del fattore campo, per provare a staccare il biglietto per una semifinale che manca dal 2014 (sconfitta con la Svizzera).

Corrado Barazzutti ha scelto per questa sfida contro la Francia Fabio Fognini, Paolo Lorenzi, Andreas Seppi, Matteo Berrettini e Simone Bolelli; mentre il capitano dei transalpini Yannick Noah ha puntato su Lucas Pouille, Adrian Mannarino, Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut e Jeremy Chardy.

Nelle ultime due stagioni la squadra capitanata da Corrado Barazzutti si è sempre fermata ai quarti, cedendo prima all’Argentina in casa e poi al Belgio in trasferta. Il rischio di una terza eliminazione è presente, perchè gli azzurri non partono con il favore dei pronostici contro una Francia che si presenta a Genova da campione in carica della competizione.

Servirà, dunque, una grandissima prestazione da parte dell’Italia, ma giocare in casa e sulla terra rossa può essere un vantaggio. Si tratta della superficie amata dagli azzurri, quella sulla quale Fognini e compagni hanno davvero costruito grandi imprese come quella con la Gran Bretagna di Andy Murray a Napoli. Il nativo di Arma di Taggia, quando sta bene ed è in forma, è certamente uno dei migliori al mondo sulla terra e diventa un avversario difficilmente battibile.

Una rivalità storica quella tra Italia e Francia nello sport, ma in Coppa Davis le due nazionali non si affrontano addirittura dal 1996 e quella è anche l’ultima sfida negli ultimi quarantuno anni. I precedenti sono in perfetta parità, con cinque vittorie per parte. L’ultima sfida è a favore dei francesi che si imposero a Nantes in rimonta per 3-2 (Italia avanti 2-0 dopo la prima giornata), mentre l’Italia non vince con la Francia dal 1977, con un perentorio 4-1 al Foro Italico

Così ha presentato la sfida Corrado Barazzutti: “Tutti i ragazzi stanno bene, sono preparati e concentrati. La sfida è difficile ma equilibrata. I francesi sono attaccatissimi alla maglia della nazionale, ma sarà dura anche per loro. Senza Tsonga e Gasquet la Francia è comunque fortissima. Sono sempre tutti molto concentrati i francesi e Yannick è un capitano eccezionale, che ha già vinto la Davis e sa dare molto”.

Il capitano azzurro si è soffermato anche sul leader dell’Italia: “Fognini? Spero sia tranquillo e che riesca a esprimersi con serenità e al meglio. Lui sulla terra è un cliente difficile per chiunque. Ma, e questo vale per tutti, è fondamentale riuscire a giocare liberi da pressioni per fare un buon risultato”.

Si comincia domani con i primi due singolari dalle 11.30 con diretta televisiva su SuperTennis. OA Sport offrirà la diretta scritta della tre giorni di Coppa Davis per non farvi perdere nemmeno un punto di questa storica sfida.













Foto: pagina FB Fabio Fognini