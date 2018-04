Tennis, Coppa Davis 2018: Italia-Francia 1-2. Le pagelle del doppio: troppi alti e bassi azzurri, i transalpini ne approfittano

L’Italia ha perso il doppio di Coppa Davis contro la Francia ed ora dovrà vincere i due singolari di domani per accedere alle semifinali. Nella sfida odierna, persa nettamente, dopo il passaggio a vuoto nel decimo game della prima frazione non c’è più stata storia: azzurri sotto 0-4 sia nel secondo che nel terzo set ed incontro irrimediabilmente compromesso. Di seguito le pagelle della sfida.

Pierre-Hugues Herbert, 7.5: l’immagine di giornata è il gran colpo con il quale chiude la prima partita, facendo girare il match a favore della Francia. Unico passaggio a vuoto il doppio fallo sulla palla break quando l’Italia prova a rientrare nel secondo set. Per il resto partita perfetta, dimostrando perché lui e Mahut sono una certezza per la Francia.

Nicolas Mahut, 7: anche lui tira fuori un gran colpo per chiudere il secondo set, riuscendo a respingere i disperati assalti italiani per riaprire la contesa, dopo che anche lui aveva commesso doppio fallo su palla break quando era andato a servire per il set una prima volta. Oggi ha mostrato, assieme al suo compagno, una grande continuità di gioco.

Simone Bolelli, 5: sul 15-15 del decimo gioco due doppi falli fanno precipitare la situazione. Da quel momento la sfida tra Italia e Francia non sarà più la stessa. Come il compagno di squadra, va a corrente alternata e non trova la giusta continuità, dissolvendosi completamente alla distanza.

Fabio Fognini, 4.5: il ligure sbaglia uno smash comodo nel primo quindici di quel maledetto decimo game del primo set. Altro errore del tutto simile a metà del secondo parziale, quando poi la squadra transalpina riuscirà a trovare il doppio break di vantaggio. Speriamo di rivedere domani lo stesso leone di ieri.













