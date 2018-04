Tennis, ATP Marrakech 2018: Paolo Lorenzi eliminato al primo turno da Mischa Zverev

Paolo Lorenzi rinvia ancora l’appuntamento con la vittoria numero 100 nel circuito maggiore: nel primo turno del torneo ATP 250 di Marrakech, l’azzurro è stato eliminato al primo turno dal suo compagno di doppio (con il quale giocherà anche in Marocco), il tedesco Mischa Zverev, in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in poco meno di un’ora e mezza di gioco.

Nel primo set Zverev parte forte al servizio, poi Lorenzi regala il break all’avversario commettendo due doppi falli consecutivi sul 30-30. L’azzurro si procura due palle per il controbreak nel gioco successivo e riesce a portarsi 1-2, poi però il tedesco, al termine di un quarto game infinito, durato 16 punti, va nuovamente sul 3-1. Ancora una volta però il teutonico non allunga e l’italiano si riporta 2-3, ma Zverev riesce, per la terza volta, a trovare un break di vantaggio. Il tedesco stavolta è concreto e, in maniera molto rapida, sale 5-2. Lorenzi riesce finalmente a tenere un turno in battuta, ma il teutonico non lascia nulla all’avversario e chiude 6-3 in 39 minuti.

Nella seconda partita l’azzurro inizia al servizio, ma cede subito, trovando però, come nel primo parziale, l’immediato controbreak. Lorenzi soffre nel terzo game ma tiene la battuta, poi va 0-30, ma il tedesco trova quattro punti di fila per il 2-2. L’azzurro, a colpi di serve & volley, si porta 3-2, ma Zverev tiene agevolmente la battuta e riequilibra la partita. Nel settimo gioco l’azzurro cede nuovamente la battuta ai vantaggi ed il tedesco scappa via, tenendo la battuta a zero e volando sul 5-3. Lorenzi tiene botta al servizio, ma in risposta non riesce a contenere le bordate del tennista teutonico, che chiude 6-4 in 48 minuti ed accede al secondo turno.













Foto: Profilo Twitter Federtennis

