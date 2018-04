Tennis, ATP Marrakech 2018: Matteo Berrettini sconfitto al primo turno in due set da Nikoloz Basilashvili

Finisce subito l’avventura di Matteo Berrettini al torneo ATP 250 di Marrakech: l’azzurro è stato sconfitto al primo turno dal georgiano Nikoloz Basilashvili in due set con il punteggio di 7-6 (2) 6-4 in 95 minuti di gioco. In entrambe le partite l’italiano ha avuto l’occasione di portarsi avanti di un break, ma non ha concretizzato.

Nel primo set è il georgiano il primo a scappar via, salendo 2-0 dopo aver convertito la terza palla break concessa da Berrettini, ma l’azzurro si riscatta prontamente trovando l’immediato controbreak ai vantaggi, alla prima occasione ottenuta. L’italiano tiene a zero il seguente turno al servizio, andando nuovamente a palla break nel quinto gioco, ma il georgiano si salva e tiene la battuta. Il set segue l’andamento dei servizi e così si giunge al tie break. Basilashvili è semplicemente perfetto, mentre Berrettini subisce due minibreak e si trova sotto 1-5, poi il georgiano chiude 7-2 e si porta in vantaggio.

Nella seconda partita il primo a procurarsi palle break è proprio il georgiano, durante un settimo game lungo ed estenuante, durato 18 combattutissimi punti: Berrettini è bravo ad annullare le tre occasioni e salire 4-3. Nell’ottavo gioco è Basilashvili a cancellare l’occasione per il 5-3 all’azzurro, e la partita di Berrettini finisce qui: il georgiano va 4-4, trova il break nel nono game e chiude rapidamente nel decimo, con un parziale nel finale di 11 punti a 2.













Foto: Profilo Facebook Mattero Berrettini

roberto.santangelo@oasport.it