Tennis, ATP Marrakech 2018: che esordio per Andrea Arnaboldi! Battuto in due set Dolgopolov

Un anno e nove mesi dopo Andrea Arnaboldi torna a vincere un match nel circuito ATP. Un grandissimo esordio quello del tennista lombardo nel torneo di Marrakech. Il 30enne di Cantù, numero 221 del mondo e proveniente dalla qualificazioni, è riuscito a battere in due set l’ucraino Alexandr Dolgopolov, numero 52 della classifica ATP e settima testa di serie del torneo. Un 6-2 6-3 netto per l’azzurro, che ha impiegato meno di un’ora e mezza di gioco per accedere al secondo turno del torneo egiziano.

Inizio di partita con i due tennisti che non sfruttano tre palle break a testa. Nel quinto gioco Arnaboldi riesce a salvare un altro break point e alla fine è lui nel game successivo a strappare il servizio all’avversario, portandosi sul 4-2. Il settimo gioco viene vinto ai vantaggi dall’azzurro, mentre nell’ottavo è decisivo il terzo set point per conquistare la prima frazione con il punteggio di 6-2.

Grande equilibrio nel secondo set con i giocatori che non concedono palle break fino al sesto game. Avanti 3-2 Arnaboldi manca l’occasione di salire 4-2, ma a sua volta deve difendere due palle break nel gioco successivo. Il break decisivo arriva nell’ottavo game ed è quello che porta il lombardo a servire per il match. Il braccio del numero 221 del mondo non trema e il tennista italiano vince il set per 6-3.

Nel prossimo turno Arnaboldi affronterà il vincente dell’incontro tra il bielorusso Ilya Ivashka e lo spagnolo Pablo Andujar.













