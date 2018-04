Taekwondo, German Open 2018: Vito Dell’Aquila fenomenale! Che dominio ad Amburgo! Terzo posto per Martina Corelli, due podi anche tra i Junior

Fenomenale Vito Dell’Aquila. Il 17enne enfant prodige del taekwondo domina nel German Open 2018, portando a casa una vittoria schiacciante nella categoria -54 kg e bissando il trionfo conseguito di recente nell’Egypt Open.

Dell’Aquila ha prevalso nel primo turno ad Amburgo contro l’atleta di Taipei Hao Chen Hsu, sconfitto 33-13, per poi ripetersi con un netto 28-0 in semifinale contro il tedesco Daniel Chiovetta e regolare nell’ultimo atto il portoricano Joan Nunez, battuto 12-7 al termine di un match estremamente tattico, in cui il giovanissimo talento azzurro ha messo in mostra una maturità e una gestione tattica degne di un veterano, conquistando una meritata vittoria.

Ottima anche la prestazione di Martina Corelli, che ha conquistato uno splendido terzo posto nella categoria -49 kg, battendo 17-15 al primo turno la portoricana Victoria Stambaugh e ripetendosi in seguito contro l’austriaca Zahra Mohammadi, sconfitta 3-0. In semifinale l’azzurra non è riuscita a prevalere contro la turca Suheda Nur Guler, che si è imposta 13-2 accedendo alla finale, poi persa 6-5 contro la ceca Dominika Hronova.

Soddisfazioni azzurre anche nelle categorie Junior, in cui Linda Cecchi ha conquistato una splendida vittoria nei -49 kg, battendo 21-5 in finale la tedesca Asli Coskun, mentre Arturo Secondo ha ottenuto un ottimo terzo posto nella categoria -68 kg, rendendo ancor più cospicuo il bottino dell’Italia in un torneo di categoria G1, che assegna punti importanti anche per il ranking e rappresenta uno degli ultimi appuntamenti di preparazione agli Europei 2018, in programma a Kazan tra il 10 e il 13 maggio.













Foto: Facebook Vito Dell’Aquila