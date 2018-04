Sorteggio Semifinali Champions in tv, dove vederlo? Gratis e in chiaro su Canale20! Le istruzioni per risintonizzare la tua tv o digitale terrestre

Venerdì 13 aprile si svolgerà il sorteggio delle semifinali della Champions League 2018 di calcio. L’appuntamento con l’urna di Nyon è fissato per le ore 13.00, le quattro squadre rimaste in corsa conosceranno la prossima avversarie, l’ultimo ostacolo prima della Finale di Kiev. Il sorteggio sarà totalmente libero visto che non ci sono teste di serie e possono affrontarsi formazioni provenienti dalla stessa Nazione.

Il sorteggio delle semifinali della Champions League 2018 sarà trasmesso in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 20, il nuovo nato di Mediaset. Tutti i tifosi e gli appassionati potranno così seguire l’evento senza pagare abbonamenti, anche in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del sorteggio delle semifinali della Champions League 2018.

VENERDI’ 13 APRILE:

13.00 Sorteggio semifinali Champions League 2018

CLICCA QUI PER LE ISTRUZIONI SU COME SINTONIZZARE CANALE 20