Softball, Coppa Italia A1 2018: la stagione si apre con i gironi di qualificazione. Si inizia domani, si finirà nel prossimo weekend

Prende il via domani la stagione 2018 di softball. Il sipario si alzerà con la Coppa Italia di Serie A1: domani e domenica, infatti, sono in programma i primi incontri dei gironi di qualificazione.

La competizione si svolgerà su due fasi, compresa la Final Four. Alla prima partecipano tutte e 12 le squadre, divise in 4 gironi da 3. Questa la composizione dei raggruppamenti:

GIRONE A: MKF Bollate, Rheavendors Caronno, Banco di Sardegna Nuoro

GIRONE B: Saronno Softball, Metalco Thunders Castellana, Specchiasol Bussolengo

GIRONE C: Sestese, Taurus Donati Gomme Parma, Collecchio Softball

GIRONE D: Guardolificio Diomedi Montegranaro, Tecnolaser Europa Pianoro, Poderi Dal Nespoli Forlì

La prima fase si giocherà su partite di andata e ritorno. In questo weekend scenderanno in campo Bollate-Caronno, Saronno-Castellana, Sestese-Parma e Montegranaro-Pianoro, mentre nel prossimo fine settimana entreranno in campo le restanti quattro squadre e verranno giocati tutti gli ultimi incontri, spalmati tra sabato e domenica sullo stesso campo. La vincente di ognuno dei 4 gironi accederà quindi alla Final Four, che si disputerà a Collecchio sabato 21 aprile. Già stabiliti gli accoppiamenti: la prima semifinale sarà composta dalle vincitrici dei gironi C e D, mentre la seconda dalle squadre qualificate dai gironi A e B. La finalissima sarà in programma 45 minuti dopo la seconda semifinale.

Grande attesa per il derby tra Bollate e Caronno. Entrambe si presentano al via con poche novità: nel primo caso il nuovo arrivo è Amanda Fama, nel secondo la lanciatrice straniera Michelle Floyd e le italiane Francesca Rossini e Silvia Durot. Molte più new-entry, invece, per Saronno e Castellana, chiamate a ripetere la sorprendente stagione scorsa. La squadra lombarda si affida di nuovo al manager Larry Castro e ad innesti come Chiara Giudice e Mariel Bertossi, ma la vera novità è Nicole Boughton, australiana di 26 anni che di recente disputato l’Asia Pacific Cup con il team All Star. Tre le straniere per le venete: le americane Cheyanne Tarango e Rachael Knapp e la venezuelana Denisse Fuen Mayor.

Confermata a Montegranaro la squadra che ha ottenuto la promozione dall’A2 ma con rinforzi di rilievo, tra cui Kim Reeder, le slovacche Lenka Gunisova, Dominika Mestanova e Dominika Rampackova, l’americana Cameron Prantl ed Erica Salvi e Anna Giulia Mancini. La novità a Pianoro, invece, è rappresentata dall’ex manager della nazionale Marina Centrone, oltre all’ex capitano azzurro Eva Trevisan e a Priscilla Brandi e Alice Ronchetti, punti cardine dell’Italia. Squadra confermata per la Sestese, con le aggiunte di Vicky McFarland e del lanciatore Chelsea Cohen, mentre a Parma è cambiata la guida tecnica, affidata ad Andrea Longagnani.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL SOFTBALL

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Cristiano Gatti