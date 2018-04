Serie A 2018, recuperi 27^ giornata: Fiorentina batte Udinese nel ricordo di Astori, Sampdoria vincente sull’Atalanta

Oggi pomeriggio si sono disputate le prime tre partite di recupero della 27^ giornata di Serie A, rinviate lo scorso 4 marzo per la scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina.

La Fiorentina batte l’Udinese per 2-0 dedicando naturalmente il successo a Davide Astori. A decidere l’incontro sono stati il rigore di Veretour al 29′ e la rete di Simeone al 71′ su assist di Chiesa. I viola agganciano così l’Atalanta al settimo posto in classifica, proprio come ha fatto la Sampdoria che infatti ha sconfitto gli orobici per 2-1: Caprari la sblocca al 43′ Toloi pareggia al 67′ poi la fiammata di Zapata all’84’ risolve i conti.

Il Genoa ha sconfitto il Cagliari per 2-1 e respira in ottica salvezza, la situazione è invece più complicata per i sardi: Lapadula porta in vantaggio i padroni di casa al 53′, Barella pareggia nove minuti più tardi su rigore, Medeiros la risolve al 90′.

CLASSIFICA:

Juventus 78, Napoli 74, Roma 60, Inter 58, Lazio 57, Milan 50, Atalanta 47, Fiorentina 47, Sampdoria 47, Torino 39, Bologna 35, Genoa 34, Udinese 33, Cagliari 29, Chievo 28, Sassuolo 28, SPAL 26, Crotone 24, Verona 22, Benevento 10.













(disegno Angelo Giacovazzo)