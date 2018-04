Real Madrid-Juventus, ritorno quarti Champions League: quando si gioca? Data, programma, orario e tv

Mercoledì 11 aprile si giocherà Real Madrid-Juventus, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. Al Santiago Bernabeu si deciderà chi volerà in semifinale e potrà proseguire la propria avventura in Europa. L’esito della sfida di Torino avrà certamente un certo peso sul doppio confronto ma sarà la sfida nella capitale spagnola a certificare il passaggio del turno. Si preannuncia una vera e propria battaglia, le merengues non vorranno deludere di fronte al proprio pubblico ma i ragazzi di Max Allegri cercheranno una vera e propria impresa per continuare a sognare la Coppa dalle grandi orecchie.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario di inizio di Real Madrid-Juventus, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Mediaset Premium, in diretta streaming su Premium Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Si attendono comunicazioni per sapere se l’incontro sarà visibile anche in diretta tv, gratis e in chiaro.

MERCOLEDI’ 11 APRILE

20.45 Real Madrid-Juventus

REAL MADRID-JUVENTUS, RITORNO QUARTI DI FINALE: COME GUARDARE LA PARTITA IN TV?

