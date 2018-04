Pallanuoto, Europa Cup 2018: le favorite. Il girone balcanico è una roulette russa, ma il Settebello…

Si preannuncia infuocata la lotta per il successo finale in Europa Cup di pallanuoto: a Rijeka, in Croazia, sono molteplici le formazioni che possono ambire al trofeo, gustoso antipasto della rassegna continentale che si consumerà nel mese di luglio, dal 14 al 28, a Barcellona, in Spagna.

Partendo dal girone degli azzurri, proprio la compagine iberica appare la meno attrezzata del raggruppamento, avendo chiuso il girone di qualificazione al terzo posto, pur perdendo soltanto di misura dai maestri magiari. Fondamentale, dunque, per il Settebello sarà partire bene, dato che all’esordio l’Italia affronterà proprio la Spagna.

Il match tra Ungheria e Grecia appare quasi un confronto ad eliminazione diretta: poiché soltanto la prima classificata si giocherà il trofeo, chi uscirà sconfitta dall’incontro, dovrà quasi dire addio ai sogni di gloria. Molto diversi i percorsi delle due selezioni: l’Ungheria ha praticamente passeggiato contro Francia, Spagna, Romania e Georgia, chiudendo a punteggio pieno, mentre la Grecia si è resa protagonista di un serrato arrivo a tre con Croazia e Serbia.

Gli ellenici hanno battuto i croati e ceduto ai serbi, giungendo secondi nel raggruppamento, seppur a pari punti con le altre due squadre, dimostrando di potersela giocare con chiunque. L’Italia, dal canto suo, si è dimostrata in grande spolvero a Palermo, dove ha annichilito il Montenegro nella sfida che decideva il vertice del raggruppamento, e se dovesse ripetere la prestazione in Croazia, potrà tranquillamente ambire al titolo.

Nell’altro girone la Francia si trova chiusa nella morsa delle formazioni balcaniche e, quasi certamente soccomberà. Gli scontri tra Serbia, Croazia e Montenegro incendieranno l’acqua di Rijeka, anche se il Montenegro, almeno nella sfida contro il Settebello in fase di qualifica è apparso leggermente appannato.

La Croazia, oltre a poter sfruttare il fattore campo, parte anche dal 9-7 rifilato alla Serbia nel girone, anche se poi i croati sono finiti terzi ed i serbi primi, incontrandosi nuovamente nella fase finale. In questo raggruppamento dunque potrebbe essere la sfida tra queste due formazioni a decretare la seconda finalista dell’Europa Cup di pallanuoto.













Foto: Renzo Brico

roberto.santangelo@oasport.it