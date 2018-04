Scherma, Mondiali Cadetti e Giovani 2018: tripletta azzurra nella spada! Davide Di Veroli conquista l’oro, Filippo Armaleo l’argento e Simone Greco il bronzo

Arriva una straordinaria tripletta azzurra nella spada Under 17 ai Mondiali Cadetti e Giovani di scherma, in corso di svolgimento a Verona. Sul podio della gara maschile salgono tutti e tre gli azzurri impegnati con l’oro di Davide Di Veroli, l’argento di Filippo Armaleo e il bronzo di Simone Greco. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di giornata.

Davide Di Veroli, dopo aver conquistato l’argento ieri tra gli Under 20, si laurea campione del mondo tra gli Under 17 per il secondo anno consecutivo. Il 16enne romano ha vinto il derby azzurro della finale con Filippo Armaleo, imponendosi con il punteggio di 13-9. Il cammino di Di Veroli si era aperto con la vittoria sull’atleta di Singapore, Chan Xavier Jun Xi per 15-3, poi sono arrivati i successi con l’egiziano Ibrahim Ramadan per 15-7 e con l’ungherese Marcell Nagy per 13-6. Ai quarti ha superato di misura per 7-6 il portacolori del Kirghizistan, Khasan Boudunov. In semifinale l’azzurro ha trovato poi una poderosa rimonta contro il giapponese Seiya Asami, passando dal 1-5 alla vittoria per 15-7, ottenendo così il pass per l’assalto finale.

Filippo Armaleo aveva invece superato in semifinale Simone Greco per 13-6, mentre in precedenza aveva sconfitto in successione l’estone Jaron Kiiroja per 11-8, il danese August Lindstroem Jensen per 15-6, il romeno Daniel Popa per 15-10, il tedesco Paul Veltrup per 15-6 e l’austriaco Alexander Biro per 13-12.

Sul terzo gradino del podio sale quindi Simone Greco, che ha ottenuto il pass per la semifinale grazie alle vittorie con il russo Artur Tolasv per 15-10, il polacco Karol Noganowicz per 15-8, il giapponese Ryu Matsumoto per 15-10 e il cinese Li Zhiwei per 15-9.

Le azzurre restano invece giù dal podio nella gara femminile. Le due migliori italiane sono state Alessia Pizzini e Sara Maria Kowalczyk, eliminate agli ottavi rispettivamente dall’atleta di Hong Kong, Kaylin Sin Yan Hsien per 11-4 e dalla statunitense Emily Vermeule per 15-13. Sorteggio sfortunato per le due italiane, visto che le avversarie andranno poi a giocarsi il titolo, con Kaylin Sin Yan Hsien che conquista l’oro dopo aver superato in finale Emily Vermeule per 15-13. Completano poi il podio la sudcoreana Lim Taehee e la kazaka Tamila Muridova, mentre la terza azzurra in gara, Marta Lombardi, si era fermata al round delle 64, sconfitta 15-10 dalla russa Bavuge Khabimana.

Foto: Facebook FIE